TEDAVİSİ ARTIK EVDEN YAPILACAK

Epilepsi hastası olan 8 yaşındaki Batur Efe Kıroğlan’ın hastalığı nedeniyle bağlı bulunduğu makinenin sürekli çalışabilmesini sağlayacak olan jeneratör, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleri sonucu aileye teslim edildi.
"ALLAH BELEDİYE BAŞKANIMIZDAN RAZI OLSUN"
Başkan Gürkan’ın talimatları sonrasında aileye teslim edilen jeneratör cihazı sonrasında 8 yaşındaki Efe’nin hastane süreci tamamlandıktan sonra evde tedavisine devam edilecek. Efe’nin tedavisinde zorunlu olan makinenin sürekli çalışmasını sağlayacak olan cihazın Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın girişimleri sonucu kendilerine ulaştırılmasından dolayı memnun olduklarını dile getiren 8 yaşındaki Efe’nin babası Ahmet Turan Kıroğlan, Başkan Gürkan’a teşekkür etti. Baba Kıroğlan,
Epilepsi hastası bir çocuğum var. Koronavirüs bulaşınca oğlum entübe oldu ve hastaneye yatırdık. Kendi nefesine dönemeyince boğazından ameliyat edildi ve artık makineye bağlı yaşayacak. Makineyi bir şekilde temin ettik ama jeneratör ihtiyacımız oldu. Jeneratörümüzü de Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan bize temin etti. Allah Belediye Başkanımızdan, belediyemizden ve emeği geçenlerden razı olsun
dedi. ( Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.