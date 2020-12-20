PANDEMİ KISITLAMASI SOKAKLARA YARADI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Saray Mahallesi Fuzuli Caddesinde sokağa çıkma kısıtlamamasının olduğu hafta sonlarında trafiğin olmadığı ve insanların evde olduğu bu süreç içerisinde caddedeki ağaçların düzenlenmesi ve budama işlemlerini gerçekleştirdi.

Malatya’nın yoğun caddelerinden biri olan Fuzuli Caddesinde yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirten Saray Mahalle Muhtarı Aydın Aksoy,

Pandemi sürecini fırsat bilerek caddemizdeki kaba ağaç budaması yapılıyor. Malatya Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarında başarılar diliyorum

dedi.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu zamanlarda çalışmaların yoğun bir şeklide sürdüğünü dile getiren Park Bahçeler Daire Başkanı Berkant Samanlıoğlu ise

Sokağa çıkma kısıtlamaların olduğu bu süreçte işlerimize hızlı ve yoğun bir şekilde devam etmekteyiz. Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ana caddelerde kuruyan ağaçlarımızın trafik yoğunluğunun olmadığı zamanlarda köklerini sökerek ve kuruyan dalları keserek bahar mevsimine hazırlık yapıyoruz

diye konuştu. ( Haber Merkezi)