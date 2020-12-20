PANDEMİ KISITLAMASI SOKAKLARA YARADI

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri Saray Mahallesi Fuzuli Caddesinde sokağa çıkma kısıtlamamasının olduğu hafta sonlarında trafiğin olmadığı ve insanların evde olduğu bu süreç içerisinde caddedeki ağaçların düzenlenmesi ve budama işlemlerini gerçekleştirdi.
Malatya’nın yoğun caddelerinden biri olan Fuzuli Caddesinde yapılan çalışmalardan dolayı memnun olduklarını belirten Saray Mahalle Muhtarı Aydın Aksoy,
Pandemi sürecini fırsat bilerek caddemizdeki kaba ağaç budaması yapılıyor. Malatya Büyükşehir Belediyemizin çalışmalarında başarılar diliyorum
dedi.
Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu bu zamanlarda çalışmaların yoğun bir şeklide sürdüğünü dile getiren Park Bahçeler Daire Başkanı Berkant Samanlıoğlu ise
Sokağa çıkma kısıtlamaların olduğu bu süreçte işlerimize hızlı ve yoğun bir şekilde devam etmekteyiz. Sokağa çıkma kısıtlamalarını fırsat bilerek Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ana caddelerde kuruyan ağaçlarımızın trafik yoğunluğunun olmadığı zamanlarda köklerini sökerek ve kuruyan dalları keserek bahar mevsimine hazırlık yapıyoruz
diye konuştu. ( Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.