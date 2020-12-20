“MALATYA’YI ÖRNEK ALIYORUZ”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve beraberindeki heyeti makamında kabul ederek bir süre görüştü. Başkan Gürkan, belediyeler arası bilgi alışverişi, tecrübe paylaşımının önemine dikkat çekti.

“MALATYA İLE ŞEHRİMİZ ARASINDA CİDDİ BİR GÖNÜL BAĞI VAR”

Malatya Büyükşehir Belediyesinin bölgede önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Muş Belediye Başkanı Feyat Asya,

Bölgede önemli hizmetler yapan Malatya Büyükşehir Belediyemizi ziyaret ederek Sayın Başkanımızın konuğu olduk. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı, örnek aldığımız bir belediye başkanıdır. Kendi yerelimizde yapmış olduğumuz hizmetlerle ilgili Sayın Başkanımızla bilgi alışverişinde bulunacağız. Malatya ile şehrimiz arasında ciddi bir gönül bağı bulunmakta

dedi.

Özellikle sağlık ve ticaret anlamında da Malatya ile eskiye dayalı bir bağımız bulunuyor”

diyen Başkan Asya’lı sözlerine

“Bizler kendi yerelimizde yaptığımız çalışmaları başkanımıza sunacağız. Sayın Başkanımızın şahsında bütün çalışma arkadaşlarına başarılar diliyorum

şeklinde sonlandırdı.

“MUŞ, ANADOLU VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÖNEMLİ”

Muş Belediye Başkanını Malatya’da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Gürkan,

Muş bizim için, Anadolu ve Türkiye Cumhuriyeti için önemlidir. Malazgirt bilindiği gibi Anadolu kapılarının Türklere açıldığı yerdir. Feyat Bey Muş’ta gerçekten çok güzel çalışmalar yapıyor. Oradaki birleştirici kişiliğiyle, tutumuyla, davranışıyla halkın gönlünü kazanmış. Başkanımıza görevlerinde başarılar diliyorum

şeklinde konuştu. ( HABER MERKEZİ)