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19 Ara 2020 - 18:20- Spor G: 19 Ara 2020 - 18:28

Kaplan Durdurulamıyor!

Süper Lig’in 13. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Mücadele Yeni Malatyaspor’un penaltılardan bulduğu gollerle 2-0 sona erdi.

Ömer Ali Delibaş
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Stat: Yeni  Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mehmet Can Hanoğlu xx, Hakan Yemişken xx
Yeni  Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Semih xx, Hadebe xx, Bülent xx, Acquah xx, Ndayishimiye xx, Kubilay xx (Zeki dk. 85 ?), Adem xx (Fofana dk. 76 x), Olcay xx (Jetmir dk. 85), Umut xx (Ahmed dk. 88 ?)
Yedekler: Abdulsamed, Murat, Zuqui, Wallace, Zeki, Ahmed, Mustafa, Erkan
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Kasımpaşa: Ertuğrul x, Tirpan x, Hadergjonaj xx, Brecka x, Haddadi xx (Hodzic dk. 60 x), Aytaç x, Kevin Varga xx (Anıl dk. 82 ?), Yusuf xx, Tarkan x, Hajradinovic x, Koita x (Carius dk. 67 X)
Yedekler: Erdem, Mehmet Feyzi, Evren Eren, Doğucan, Yasin, Anıl, Sadiku,
Yardımcı Antrenör: Mustafa Gürsel
Goller: Adem (dk. 45, 54 pen.) (Y. Malatyaspor)
Sarı Kartlar: Acquah, Olcay, Jetmir (Y. Malatyaspor), Aytaç, Yusuf (Kasımpaşa)

Sarı Kartlar: Acquah, Olcay, Jetmir (Y. Malatyaspor), Aytaç, Yusuf (Kasımpaşa)

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19 Ara 2020 - 18:20 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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