Kupada Erken Final Yaşanacak

Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp Eğitim Merkezi’nde yapılan kura çekimi ile belli oldu. Hekimoğlu Trabzon’u yenerek adını bir üst tura yazdıran Yeni Malatyaspor, Galatasaray ile eşleşti. Tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek olan son 16 turunda mücadeleler ise 12, 13 ve 14 Ocak tarihlerinde oynanacak. Son 16 turunda maçlarda Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de kullanılacak. Son 16 Turu kura çekiminin ardından oluşan eşleşmeler ise şu şekilde: Konyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe- Kasımpaşa, Beşiktaş-Rizespor, Bursaspor-Antalyaspor, Sivasspor-Adana Demirspor, Yeni Malatyaspor-Galatasaray, Alanyaspor-BB Erzurumspor, Tuzlaspor- Başakşehir

( HABER MERKEZ)