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19 Ara 2020 - 21:00- Spor G: 19 Ara 2020 - 15:40

İstatistikler Ne Söylüyor?

Süper Lig’de bu akşam Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Yeni Malatyaspor, İstanbul ekibiyle ligdeki yedinci randevusuna çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan 6 karşılaşmada Kasımpaşa’nın 3, Yeni Malatyaspor’un ise 1 galibiyeti bulunuyor.
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Opta Facts tarafından hazırlanan verilere göre; Kasımpaşa’ya rakip olduğu altı Süper Lig maçının birini kazanabilen Yeni Malatyaspor (2B 3M), tek galibiyetini Nisan 2019’da sahasında aldı (2-1). Kasımpaşa, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor ile oynadığı altı maçın tamamında gol sevinci yaşadı (toplam 12 gol). Son karşılaşmadan galip ayrılan İstanbul ekibi (Haziran 2020’de 2-1), bugüne kadar rakibini üst üste iki maçta mağlup edemedi. Bu sezon sahasında oynadığı beş Süper Lig maçını da kaybetmeyen Yeni Malatyaspor (3G 2B), bu karşılaşmalarda sadece 30 dakika skor dezavantajı yaşadı. Süper Lig’deki son maçında Denizlispor’u mağlup eden Kasımpaşa, bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet almak için sahaya çıkıyor. Süper Lig’de İstanbul takımlarına rakip olduğu son iki maçtan 4 puan çıkaran Yeni Malatyaspor (1-1 vs Başakşehir & 3-0 vs Fenerbahçe), öncesinde yedi maçlık bir yenilgi serisi yaşamıştı.

12 MAÇTA 10 GOL

Süper Lig’in geride kalan bölümünde Yeni Malatyaspor’dan (yüzde 29.4) daha yüksek orta isabet yüzdesine sahip tek takım Beşiktaş (yüzde 33). Bu alanda Kasımpaşa’dan (yüzde 18.6) daha düşük bir yüzdeye sahip tek ekip ise Gaziantep FK (yüzde 17.6). Bu sezon Süper Lig’de en fazla gol atan Yeni Malatyaspor oyuncusu konumundaki Adem Büyük (4), Kasımpaşa’ya karşı ilk 11 başladığı son iki maçta üç gol sevinci yaşadı (Yeni Malatyaspor & Galatasaray x2). Bu sezon birden fazla deplasman golü atan tek Kasımpaşa oyuncusu olan Aytaç Kara (2), Süper Lig’deki son beş golünün dördünü dış saha karşılaşmalarında kaydetti. Fode Koita, Süper Lig kariyerinde Kasımpaşa formasıyla en fazla golü Fuat Çapa yönetiminde çıktığı maçlarda attı (12 maçta 10 gol). Fuat Çapa, Süper Lig’de Hamza Hamzaoğlu’nun çalıştırdığı takımlara rakip olduğu dört maçın üçünü kazandı ve bu karşılaşmaların tamamında kalesini gole kapattı (1B).

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19 Ara 2020 - 21:00 Malatya- Spor

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