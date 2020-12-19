 Başkan Çınar: Çırmıhtı, Turizmin Gözdesi Olacak

Konuyla ilgili konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bölgemizin tarihsel ve kültürel miraslarının korunması, sahip çıkılması ve geleceğe taşınması adına gerçeğe dönüştürdüğümüz müzelerimiz, otelimiz ve yöresel ürünlerin hem tanıtımı hem de satışının yapıldığı mekanlarla Kadim Çırmıhtımız yakın zamanda turizmin gözdesi olacaktır” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bölgeyi ziyaret etmek isteyenleri yalnız bırakmayarak, bölgenin tarihsel kimliğini ön plana çıkartacak restorasyon projeleri, müzeler, yöresel renkler ve motiflerle döşenip işlevselliği artan ve dikkat çeken bir yapıya kavuşan konakları tek tek gezdirip, tanıtım faaliyetlerini en ince ayrıntısına kadar paylaşıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt eski Belediye Başkanı Mehmet Kavuk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Yeşilyurt İlçe Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, Çırmıktılılar Dernek Başkanı Şerafettin Durak, Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sedat Taşdemir, Mollakasım, Hıroğlu ve Hamidiye Mahalle Muhtarlarını; Tarihi Yeşilyurt Konakları, Kahve Konağı, Kent Belleği Müzesi, Gastronomi Konağı, Butik Otel ve Ahmet Çalık Tekstil Müzesinde ağırlayarak bölgenin tanıtımına yönelik tüm faaliyetler hakkında geniş kapsamlı bilgiler paylaştı.

“GEÇMİŞİNE SAHİP ÇIKMAYAN TOPLUMLARIN GELECEĞİ ASLA AYDINLIK OLMAZ”

Kadim Çırmıhtının son dönemlerde gerçeğe dönüşen restorasyon ve dönüşüm projeleriyle turizmin gözdesi haline geleceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar,

Göreve geldiğimiz günden beri üzerinde en fazla durduğumuz yatırımlarımızın başında, tarihsel ve kültürel mirasıyla çok farklı zenginlikleri içerisinde barındıran Kadim Çırmıhtımızda ki konaklarımızın ve evlerin dönüşümü, bölgemiz has kültürlerinin yansıtılacağı müzeler geliyordu. Geçmişine sahip çıkmayan toplumların geleceği asla aydınlık olmaz. Bizler geçmişimizden aldığımız güç ve ilhamla geleceği inşa etmek adına yola çıktık. Kadim Çırmıhtı’mız ise bu anlamda çok zengin bir potansiyele sahiptir. Bizler Tarihi Yeşilyurt Konaklarının restorasyonunu yaparken, müzeler kurarken, evlerimizin ve işyerlerinin dış cephelerini sosyal dokuya uygun bir yapıya kavuştururken, bölgemizin var olan bu potansiyelinin hak ettiği değeri görmesi adına yaptık. Yeşilyurt’umuzda başarıyla uyguladığımız dönüşüm projeleri, bu tür yatırımlara örneklik gösterilecek düzeye ulaşmıştır. Bölgemizi ziyaret edenler, buradaki konaklara, müzeler ve değişime hayran kaldıklarını bizimle paylaşıyorlar. Esnaflarımız ve burada yaşayan hemşerilerimizle ne zaman görüşsek dualarını ve güzel sözlerini bizlerden esirgemiyorlar. Buradaki tarihsel ruh ve kimlik ayağa kalktıkça bölgemiz kazanacak, esnaflarımız kazanacak, en önemlisi de kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri, gelenek ve görenekleri bu tür tanıtım alanlarıyla günümüzden geleceğe taşıyarak çocuklarımızın ve torunlarımızın bu tür zenginliklerden istifade etmesini sağlayacağız. Bizler geçmişimize büyük saygı duyuyoruz, örf, adet, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasının toplumsal dinamiklerin daha da güçlenmesinde vesile görüyoruz. Tüm bölgelerimizde olduğu gibi Kadim Çarmıhtımızdaki birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşım kültürünü bu tür yatırımlarla daha geniş kesimlere ulaştırmış olacağız. Bölgemizi ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistler, buraların adetlerini ve geleneklerini bire bir görecekler, yaşayacaklar, yöresel eşyaları ve lezzetlerinden satın alacaklar, insanların hoşgörüsünü bizzat yerinde görecekler. Bölgemize özgü dokumacılık kültürünü Ahmet Çalık Tekstil Müzemizde yaşatıyoruz, günlük yaşamın ve sosyal hayatın bir değerli bir parçası kahve kültürünü yansıtan 700 farklı objeyi Kahve Konağında sergileyip misafirlerimize 44 yıl hatrı kalsın diye kahve ikram ediyoruz, Gastronomi Konağı aracılığıyla kahvaltılıklarımızı ve tava yemeklerimizi daha nezih alanlarda misafirlerine sunucağız, ‘Kent Belleği’ Müzemiz aracılığıyla kentsel hafızayı yaşatacak objeler, resimler ve fotoğrafları sergiliyoruz. İç ve dış tasarımı tamamen yöresel motiflerle yapılan Butik Otelimizde, Türkiye ve Dünyanın farklı yerlerinden gelecek olan turistlerimizi, bölgemize özgü kültür ve misafirperverlik ölçüsünde en güzel ortamlarda ağırlayacağız. Bütün yatırımlarımız, birbirine yeni değerler ve anlamlar kazandıracak ölçülerde olmasına çok büyük önem verdik. Alanında deneyimli ekiplerin gözetiminde planlaması ve organizasyonu yapılan buradaki konaklarımız, müzelerimiz ve diğer yatırımlarımızı ne kadar çok tanıtır ve anlatırsak o kadar dikkat çeker ve bölgeye olan ilgiyi artırırız. Siyasilerimizi, bürokratlarımızı, gazetecilerimizi, sanatçılarımızı, televizyon yapımcılarımızı, sunucularımızı hepsini burada misafir ettik, hepsi de projelerimize olan samimi ve güzel düşüncelerini bizimle paylaştılar. Esnaflarımız ve burada yaşayan hemşerilerimizde projeleri beğendiler ve destekliyorlar. Çünkü bölgemizin değerini artıran yatırımlarda bulunuyoruz ve halkımızda bu dönüşümü memnuniyetle karşılıyor. İnşallah hep birlikte el ele verip Kadim Çırmıhtımızı turizm merkezine dönüştüreceğiz.

diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberindeki heyetle birlikte Kadim Çırmıhtıda ki işyerlerini de ziyaret edip, hem esnafların hem de vatandaşların taleplerini dinledi.

( Haber Merkezi)