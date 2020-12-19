Busabah Malatya Busabah Malatya
19 Ara 2020 - 18:00- Siyaset

46 Kişi MHP’ye Geçti

Genç Parti Malatya İl Başkanı Nazif Gönültaş ile birlikte 46 kişi partilerinden istifa ederek MHP’ye katıldı. Yeni katılan üyelerin rozetlerini MHP İl Başkanı Mesut Samanlı taktı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

MHP Malatya İl Binasında pandemi nedeniyle kısıtlı gerçekleşen törende Genç Parti Malatya İl Başkanı Nazif Gönültaş ile İl Başkan Vekili Sefa Işık’e MHP rozetlerini İl Başkanı Mesut Samanlı taktı. Başkan Samanlı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine MHP'ye katılımların devam ettiğini belirterek, “Bugünde Sayın Başkan ile birlikte başkan vekili, 4 ilçe başkanı ve 40 kişilik Genç Partili grup partilerinden istifa ederek MHP'ye katılım sağladılar. Kendilerine hoş geldin diyor, başarılar diliyorum” dedi.

( İHA)

# malatya, malatya haber, siyaset, Siyasetçi, mhp, mhpye katılım, 46 kişi, İHA, genel, pandemi, Başkanı, mesut samanlı, Başkan

19 Ara 2020 - 18:00 Malatya- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Başkan, Destek Bekliyor mask
Başkan, Destek Bekliyor
CHP'li Veli Ağbaba Hastaneye Kaldırıldı mask
CHP'li Veli Ağbaba Hastaneye Kaldırıldı
“İzmir, Elâzığ, Malatya ve Giresun’un Yanında Olduk” mask
“İzmir, Elâzığ, Malatya ve Giresun’un Yanında Olduk”
“Malatya’da 7 Bin 320 Esnafa Faizsiz Kredi Verildi” mask
“Malatya’da 7 Bin 320 Esnafa Faizsiz Kredi Verildi”
“KASADA PARA MI YOK DA MAĞDUR EDEBİYATI OYNANIYOR” mask
“KASADA PARA MI YOK DA MAĞDUR EDEBİYATI OYNANIYOR”
Battalgazi'de Seçim Vaatleri Yerine Getiriliyor mask
Battalgazi'de Seçim Vaatleri Yerine Getiriliyor
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Büyükşehir Belediyesinde İntihar Girişimi mask
Büyükşehir Belediyesinde İntihar Girişimi
YEŞİLYURT’TAN İSTİFA GELDİ mask
YEŞİLYURT’TAN İSTİFA GELDİ
Avukatı Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı mask
Avukatı Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı
MALATYALIYA CEZA YAĞDI mask
MALATYALIYA CEZA YAĞDI
KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ HİZMETE AÇILIYOR mask
KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ HİZMETE AÇILIYOR
Cömertoğlu: Ahmet Çakır Döneminde Yaşadığımız Bir Sıkıntıydı mask
Cömertoğlu: Ahmet Çakır Döneminde Yaşadığımız Bir Sıkıntıydı

GALERİ

Yeni Kömürhan Köprüsü ve Tüneli Açılış İçin Gün Sayıyor mask
Yeni Kömürhan Köprüsü ve Tüneli Açılış İçin Gün Sayıyor
Yeşilyurt'ta Üst Seviyede Hijyen Çalışması mask
Yeşilyurt'ta Üst Seviyede Hijyen Çalışması
BANYODA FECİ ÖLÜM mask
BANYODA FECİ ÖLÜM
KORONAYLA MÜCADELEYE DEVAM mask
KORONAYLA MÜCADELEYE DEVAM
ŞEKER FABRİKASINDAN DEV KATKI mask
ŞEKER FABRİKASINDAN DEV KATKI
KANLI BİTEN TARTIŞMA mask
KANLI BİTEN TARTIŞMA
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL