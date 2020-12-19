BDDK'dan Kredi Kartı ve Kredi Düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi vade sınırları ve kredi kartı taksit sınırlarında bazı değişiklikler yaptı. Buna göre, basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda kredi kartlarında taksitlendirme süresini 8 aydan 6 aya indirildi. 3 bin 500 liraya kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında taksit süresi 6 aydan 4 aya çekildi. Mobilya ve elektrikli eşyada da taksit sayısı 18 aydan 12 aya inecek. Taşıt kredisinde vade 48 aydan 36 aya düştü.

BDDK, kararların finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde alındığını bildirdi.

( İHA)