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19 Ara 2020 - 15:00- Sağlık G: 19 Ara 2020 - 15:01

Gözleri Korumak İçin 5 Kritik Kural

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sarper, pandemi döneminde ellerin yıkanmadan gözlerle temas etmesi halinde Covid-19 bulaşma riski yüksek olduğunu belirtti.
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Tüm dünyada milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine yol açan Covid-19 enfeksiyonunda bulaşma noktası olarak ağız ve burnumuz ön plana çıksa da, daha nadir olmakla birlikte enfeksiyon gözlerimizden de bulaşabiliyor. Hatta bazı hastalarda Covid-19 kendini ilk olarak gözlerde ele veriyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sarper Karaküçük, Covid-19 pandemisinde göz sağlığımızı korumak için almamız gereken önemli öneriler ve uyarılarda bulundu. Gözlerimizi korumak için dikkat etmemiz gereken en önemli kuralın, yeterince temiz olmayan ellerimizin gözlerimize götürülmemesi olduğunu belirterek, maske takmanın ve beraberinde ellerimizi en az 20 saniye yıkamanın önemini vurguluyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sarper, pandemi döneminde ellerin yıkanmadan gözlerle temas etmesi halinde Covid-19 bulaşma riski yüksek olduğunu belirtti. Sarper,

Ellerinizi gözlerinize götürmeyin, gözlerinizi ovuşturmayın. Özellikle de ellerinizi yıkamadıysanız. Covid-19, tıpkı grip virüsleri gibi vücut yüzeyini kaplayan ve mukoza denilen zarları geçerek vücudumuza giriyor. Bu zarlar, yani virüslerin vücudumuza giriş kapıları, ağız, burun ve gözlerimizde yer alıyor. Çünkü gün içinde ellerimizi sık sık ağzımıza, burnumuza ve gözlerimize götürüyoruz. Eller usulüne uygun olarak sabunla yıkanmadan göze götürülürse Covid-19 bulaşma riski yüksek olabiliyor. Dolayısıyla ellerimizi sık sık ve en az 20 saniye boyunca yıkamalıyızç

dedi.

“ZAMAN KAYBETMEYİN”

Koronavirüsün ilk belirtilerinden biri de gözlerde kızarıklık ve sulanma olduğunu ifade eden Karaküçük,

Göz sağlığınız için Covid-19’a karşı takmanız gereken maskeye ek olarak, özellikle kapalı ortamlarda, yüz siperlikleri ve koruyucu gözlükler kullanın. Bunlar gerek bariyer oluşturup koruma, gerekse ellerimizi gözlerimize götürme ihtimalini azaltma açısından ekstra fayda sağlayabiliyorlar. Covid-19’un özel bir göz belirtisi olmamakla birlikte; gözde kızarıklık, yanma, batma, çapaklanma, sulanma ile seyreden konjonktivit, enfeksiyona eşlik edebiliyor. Bu sorunlarda zaman kaybetmeden bir göz hekimine başvurmayı ihmal etmeyin, çünkü göz enfeksiyonları zamanında tedavi edilmezse gözlerde kalıcı hasarlar bırakabilir, ancak beraberinde öksürük, ateş, nefes darlığı ve eklem ağrısı gibi belirtiler varsa, öncelikle göğüs ya da dahiliye muayenesi olmanız gerekiyor.

şeklinde konuştu.

 LENS KULLANIRKEN BUNLARA DİKKAT 

Kontakt lensler her zaman titizlik ve temizlik istediğini belirten Sarper, pandemi döneminde kullanım kurallarına ise çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor ifadelerine yer verdi. Bunun nedeni ise yeterince temiz olmayan ellerle takılan ya da çıkartılan lenslerin göz yolu ile enfeksiyon bulaşma riskini arttırmasının olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sarper Karaküçük lens kullanımında dikkat edilmesi gereken kuralları şöyle bahsetti:

Pandemi döneminde eller ve dokunulan yüzeyler virüs içerebileceği için kontakt lens kullanımı sırasında el temizliği daha da önem taşıyor. Ellerin en az 20 saniye süreyle yıkanması, kontakt lenslerin dikkatle ve usulüne uygun şekilde yıkanmış ellerle günlük olarak düzenli takılıp çıkartılması, kontakt lenslerle yatılmaması, süresi dolan aylık ya da günlük lenslerin atılıp yeni paketin açılması gibi temel kurallara mutlaka uyulması gerekiyor. Ayrıca özellikle kış aylarında ev içinde kalorifer yanan ortamlarda hava daha kuru olabileceği için kontakt lenslerin tek kullanımlık suni gözyaşlarıyla günde 2-3 kez nemlendirilmesi de çok faydalı olacaktır.

“EKRAN, GÖZ SEVİYESİNDEN DAHA AŞAĞIDA OLMALI”

Son olarak Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sarper,

Pandemi süresince gerek eğitim, gerekse iş hayatı nedeniyle ekran başında geçirdiğimiz süremizi çok uzattığımız için göz kuruluğu problemi ve beraberinde göz ağrılarının görülme sıklığı artıyor. Bu sorunlarla başa çıkmak için yaklaşık her 45 dakikada bir çalışmaya 5-10 dakika ara vermeli, bilgisayar başından kalkmalı, dolaşmalı, ardından ekran başına dönmelisiniz. Ayrıca ekran, göz seviyesinden daha aşağıda olmalı. Aşırı uzamış çalışma sürelerinde suni gözyaşlarından günde 2-3 kez destek almanızda da fayda var.

ifadelerini kullandı.

(Bülten)

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19 Ara 2020 - 15:00 Malatya- Sağlık

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