Safra Kesesi Taşı Büyükse Dikkat!

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Genel Cerrahi Uzmanı Mehmet Saraç, safra kesesinde oluşan taşların büyüklüğünün önemine dikkat çekerek

Safra kesesi taşları 2 cm den büyükse uzun süreli kanamalara bağlı olarak safra kesesi tümörlerine sebep olabiliyor. Eğer bir hastanın ailesinde safra kesesi kanseri geçiren varsa veya hastada şeker hastalığı varsa herhangi bir şekilde semptoma sebep olmasa bile bu safra kesesi taşlarından dolayı hastayı ameliyat edip safra kesesini almak gerekebilir.

dedi.

SAFRANIN GÖREVİ NEDİR?

Dr. Saraç, vücutta bulunan safra kesesinin görevinden bahsederek şunları söyledi:

Safra kesesi, karaciğerin altında bulunan karaciğerin salgılamış olduğu sıvıyı biriktiren, havuz görevi gören bir organımız. Normalde insandan insana değişiklik göstermekle beraber kişilerde yaklaşık 700 ile 1700 cc kadar günlük safra salımı oluyor karaciğerde. Bu salınan safra karaciğerden safra yolları bağlantısıyla önce ana safra kanalı, daha sonra koledok dediğimiz kanal vasıtasıyla on iki parmak bağırsağına açılıyor. On iki parmak bağırsağına açılırken safra yolu ara bir yol vererek safra kesesine sistik kanal aracılığıyla safra akımına sebep oluyor. Ve bu safra kesesinde havuz şeklinde birikiyor. Yediğimiz gıdalar on iki parmak bağırsağına geçince safra kesesi kasılarak biriktirdiği safrayı on iki parmak bağırsağına akıtıyor ve gıdaların daha rahat emilmesini sağlıyor.

“SARILIĞA YOL AÇABİLİYOR”

Böbrekte bulunan taşların dökülmesi ile safra kesesinde bulunan taşların dökülmesinin karıştırılmamasına dikkat çeken Saraç, safrada taş dökülmesi, bağlı olduğu kanalları tıkayabildiğinden dolayı dökülmesini istemediklerini söyledi. Genel Cerrahi uzmanı Dr. Saraç,

Safra kesesinde bazen safra yoğunlaşmış olarak birikiyor ve safra kesesinde çamur ve daha sonra taş oluşumuna sebep oluyor. Oluşan safra kesesi taşları bazen asemptomatik seyredebiliyor, yani kişilerde hiç bir bulgu vermiyor, tesadüfen bir ultrasonla bulunabiliyor. Safra kesesi taşının boyutu 1-2 cm arasındaysa buna müdahale etmek gerekmeyebiliyor. Ama genel olarak hastalarda, karın ağrıları, omuza vuran ağrılar, sırt ağrıları şeklinde olabiliyor. Safra kesesi taşları ağrı yapıyorsa O zaman ameliyatla safra kesesini almak gerekiyor. Safra kesesi taşlarında altın standart tedavi yöntemi, bugün kapalı yöntemle safra kesesi ameliyatı olarak bilinmektedir. Yaklaşık dört tane delikle ameliyata giriyoruz bu dört tane delikten safra kesesini karaciğer yatağının altından ayırarak bunu kanın dışına alıyoruz. Daha sonra zaten karaciğerde salınan safra normal safra yolu vasıtasıyla on iki parmak bağırsağına geçiyor ve burada safra, fonksiyonunu devam ettiriyor. Bazı kişilerde çok nadirde olsa safra kesesi yokluğuna bağlı olarak, hazımsızlık ve sindirim problemleri görülebiliyor. Safra kesesi taşları safra kesesinde iltihaplanma, safra yollarında kolanjit dediğimiz safra yolları iltihaplanmasına sebep oluyor. Safra kesesinden ana kanala küçük taşlar dökülerek tıkanmaya sebep olabiliyor. Bu da sarılığa yol açabiliyor. Biz bu nedenle safra kesesi taşlarının dökülmesini istemeyiz, bir böbrek taşı kırılarak tedavi edilebilirken ve dökülmesi istenirken safra kesesi taşlarının dökülmesini istemiyoruz. Çünkü safra kesesi taşları kanala döküldüğü zaman burada tıkanmaya sebep oluyor ve kişide tıkanma sarılığı meydana geliyor. O zaman işler biraz daha komplike hale geliyor. İlk önce safra yollarındaki taşlar temizleniyor ve daha sonra hasta operasyona alınıyor veya akutpankreaktik dediğimiz hadiseye sebep oluyor. Pankreasta, bizim bir sindirim organımız pankreatik sıvı salgılıyor ve bu taşlar akutpankreakta sebep olarak hastada şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma gibi şikâyetlere sebep oluyor. Bazen bu akutpankreatik çok şiddetli seyrederek ölümcül olabiliyor.

şeklinde konuştu.

“SAFRA KESESİ TÜMÖRLERİNE SEBEP OLABİLİYOR”

Safra kesesinde oluşan taşların büyüklüğünün önemine dikkat çeken Saraç,

Safra kesesi taşları 2cm den büyükse uzun süreli kanamalara bağlı olarak safra kesesi tümörlerine sebep olabiliyor. Eğer bir hastanın ailesinde safra kesesi kanseri geçiren varsa veya hastada şeker hastalığı varsa herhangi bir şekilde semptoma sebep olmasa bile bu safra kesesi taşlarından dolayı hastayı ameliyat edip safra kesesini almak gerekebilir. Hasta eğer dediğimiz gibi diyabetikse, hastada ağrıya duyarlılık azalıyor. Duyarlılığın azalmasına bağlı olarak, safra kesesi kangrene gidiyor ama tablo çok kötü olmasına rağmen hasta ağrıyı çok hissetmediği için basit bir safra kesesi atağı bibi değerlendirilebiliyor bu nedenle diyabetik hastalarda safra kesesi taşı varsa semptomatik olmasa bile cerrahi tedavi öneriyoruz.

diye konuştu.

“KISITLAMA YAPMIYORUM”

Ameliyat sonrası hastanın ne gibi yiyecekler yemesi gerektiği sorununu da cevaplayan Mehmet Saraç,

Ameliyattan sonra aksi bir durum olmazsa hasta ameliyattan sonraki gün taburcu oluyor ve normal hayatına devam edebiliyor. Yumurta gibi yiyecekler safra kesesi alınmış kişilerde rahatsızlık hissi uyandırabiliyor ama ben genel olarak hastalarıma her türlü gıdayı tüketmelerini öneriyorum. Herhangi bir gıdada kendilerinde bir hazımsızlık ağrı veya rahatsızlık hissi uyandıran bir şey olursa o zaman kesmelerini öneriyorum. Onun dışında herhangi bir şekilde hayati fonksiyonları değiştirecek bir şeye sebep olmuyor.

dedi.