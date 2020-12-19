“Gençler Fidana Rağbet Etmiyor”

“Kayısı fidanı satılmıyor” söylentilerine Malatya Fidancılar Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe’den cevap gecikmedi. Fidan satışlarının pandemiye rağmen çok iyi olduğunu ifade eden ve söylentilerin birer dedikodudan ibaret olduğunu belirten Yumrutepe, gençlerle ilgili bir sitemini de dile getirdi. Yumrutepe,

Fidana rağbet eden kesim daha çok 65 yaş ve üstü. Bizim gençlerimizden bu işleri anlayan, yönelen yok.

dedi.

Pandemiden dolayı fidan alımlarının azaldığı iddialarına cevap veren Malatya Fidancılar Kooperatif Başkanı Abuzer Yumrutepe, bu iddiaların doğru olmadığını dile getirdi.

“FİDAN SATILIYOR”

Fidan satılmadığı söylentilerinin bir dedikodudan ibaret olduğunu ifade eden Yumrutepe,

Kooperatif Başkanı olarak şunu söylemek istiyorum: Pandemiden dolayı bazı endişeler, sıkıntılar söz konusu oldu. Ama TMO’nun kayısı alımı yapmasıyla birlikte fidan alımına bir yönelme oldu. Ve bundan dolayı da bu sezon satışlarımız çok güzeldi. Sadece bizim değil genel anlamda işler çok iyi. Normalde cumartesi, pazar günleri fidan satışları daha iyiydi, kısıtlamalardan dolayı işler hafta içine yoğunlaşmaya başladı. İşlerimizden şikâyetçi değiliz. Fidanlar satılıyor, ‘Fidan satılmıyor söylentileri’ bir dedikodu.

şeklinde konuştu.

“GENÇLER FİDAN ALIMINA YÖNELMİYOR”

“Fidana rağbet eden kesim daha çok 65 yaş ve üstü. Bizim gençlerimizden bu işleri anlayan, yönelen yok” diyen Yumrutepe, şunları kaydetti:

65 yaş üstü amcalarımız, ağabeylerimiz bahçe işleriyle daha çok ilgilendiği için fidan alımlarını genelde onlar yapıyorlar. Ama maalesef gençler fidan alımına yönelmiyor. Bu da elbetteki işlerimizi ister istemez etkiliyor. 65 ve üzeri yaş gruplarına kısıtlama olmasaydı iyi olan işlerimiz daha da iyi olurdu. Malatya'nın kayısısına her zaman bir rağbet var. Biz kayısıya değer vermeliyiz. Bizim tüm ticaretimiz kayısı üzerine. Kayısı vazgeçilmez, Malatya'nın bel direği kayısıdır. Şeftali, ayva, armut fidanları nadir satılıyor. Şu anda kayısı ve badem fidanı rağbette. Fidan fiyatların da bir değişiklik olmadı. Kayısı fidanı geçen yıl da 15 liraydı, bu yıl da 15 lira. Biz üreticileri düşündüğümüz için fiyat artışına gitmedik.