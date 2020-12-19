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19 Ara 2020 - 14:00- Siyaset

MHP'den HDP'ye İmza Tepkisi!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, Türkiye’ye yaptırım uygulayan ABD’ye tepki için herkes imza atarken, HDP’nin imza atmamasına tepki göstererek, “HDP kapatılsın” dedi.
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Parti binasında gündemi değerlendiren MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sosyal medyada gündeme getirdiği HDP ile ilgili ifadelere katıldıklarını bildirdi. Samanlı,

HDP, ülkenin kanayan yarası durumuna gelmiştir. Ülkemizde ne zaman ülke yararına fazla bir şey yapılsa Türkiye Büyük Millet Meclisi ( TBMM) tüm partiler imza atmasına rağmen HDP imza atmamaktadır. Sürekli ülkeyi dış güçlere şikâyet ederek ülkemizi küçük düşürmek için elinde geleni yapmaktadır. Maalesef buna rağmen bu ülkenin evlatları tarafından ödenen vergilerle paralarını almaya devam etmektedirler. Bu nedenle HDP kapatılmalıdır.

 dedi.

Samanlı, “Daha önce 4 kez daha kapandı yeniden isimler yeni parti olarak açıldı. Artık bu partilerin kurulmadan önlem alınması gerekiyor ve meclis bir kanun çıkararak HDP zihniyetinde olan partiler açılmaması için devletimizin adım atması gerekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler elimizden geleni fazlasıyla yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“SAVUNMA SİSTEMİ S- 400 ALINMASI ÜLKEMİZİN ÇIKARINADIR”

ABD’nin Türkiye’ye yaptırımları konusuna da temas eden Samanlı,

Dünyanın kıskandığı bir ülke haline geldik. Gelişen ve büyüyen cumhur ittifakı ile Türkiye Cumhuriyeti gelişiyor. Dünyanın gözü ülkemizdedir. Covid-19 olayından sonra bütün ülkeler sıkıntı yaşarken, Türkiye her hafta bir açılış yapmaya her hafta bir hizmet sunmayla devam etmektedir. Türkiye tüm ülkelere yardım göndererek büyüklüğünü ortaya koymuştur. Dış güçler tarafından kıskanılmaktadır ve Türkiye’miz yıpratılmak isteniyor. Savunma sistemi S- 400 alınması ülkemizin çıkarınadır. Ülkemizin savunma ve terörle mücadele konusu devletimize tam destek veriyoruz. S-400 alımdan dolayı neden bu kadar rahatsız oluyorsunuz anlamış değiliz.

şeklinde açıklamasını tamamladı.

( İHA)

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19 Ara 2020 - 14:00 Malatya- Siyaset

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