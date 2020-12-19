Busabah Malatya Busabah Malatya
19 Ara 2020 - 12:30- Asayiş G: 19 Ara 2020 - 12:33

Hırsızlar Yakayı Ele Verdi

Malatya’da tarım makinaları hırsızlıkları yapan iki zanlı yakalandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yeşilyurt İlçesi Özal Mahallesinde faili meçhul hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlatıldı.

Olaylara karıştığı tespit edilen 2 şahsın eşkal, kimlik ve adres bilgilerine ulaşan ekipler, düzenlediği operasyonda 2 kişiyi gözaltına alırken 2 adet çapa motoru, 3 adet motorlu testere, 3 adet elektronik terazi, 2 adet elektrikli hidrofor motoru ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

( İHA)

# malatya, malatya haber, hırsızlar, tarım makinaları, eşkal, Özal mahallesi, İHA

19 Ara 2020 - 12:30 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
MALATYALIYA CEZA YAĞDI mask
MALATYALIYA CEZA YAĞDI
Avukatı Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı mask
Avukatı Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı
Malatya'da 6 Ayrı Hırsızlık Olayına 3 Tutuklama mask
Malatya'da 6 Ayrı Hırsızlık Olayına 3 Tutuklama
Malatya’da 321 Litre Boğma İçkiye El Konuldu mask
Malatya’da 321 Litre Boğma İçkiye El Konuldu
Yoldan Geçiyordu Bacağından Vuruldu mask
Yoldan Geçiyordu Bacağından Vuruldu
230 Saatlik Kamera Görüntüsü İzlenerek Yakalandı mask
230 Saatlik Kamera Görüntüsü İzlenerek Yakalandı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Büyükşehir Belediyesinde İntihar Girişimi mask
Büyükşehir Belediyesinde İntihar Girişimi
YEŞİLYURT’TAN İSTİFA GELDİ mask
YEŞİLYURT’TAN İSTİFA GELDİ
Avukatı Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı mask
Avukatı Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı
MALATYALIYA CEZA YAĞDI mask
MALATYALIYA CEZA YAĞDI
Cömertoğlu: Ahmet Çakır Döneminde Yaşadığımız Bir Sıkıntıydı mask
Cömertoğlu: Ahmet Çakır Döneminde Yaşadığımız Bir Sıkıntıydı
KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ HİZMETE AÇILIYOR mask
KÖMÜRHAN KÖPRÜSÜ HİZMETE AÇILIYOR

GALERİ

BANYODA FECİ ÖLÜM mask
BANYODA FECİ ÖLÜM
KORONAYLA MÜCADELEYE DEVAM mask
KORONAYLA MÜCADELEYE DEVAM
ŞEKER FABRİKASINDAN DEV KATKI mask
ŞEKER FABRİKASINDAN DEV KATKI
KANLI BİTEN TARTIŞMA mask
KANLI BİTEN TARTIŞMA
Depremzedeler Perişan mask
Depremzedeler Perişan
Kovalamaca Kazayla Son Buldu mask
Kovalamaca Kazayla Son Buldu
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL