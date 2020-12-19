“Külliyen Plan Mafiş İcraat”

“Külliyen plan mafiş icraat” diyen Ortaç, “İşte kaldırımların halini görüyoruz. Büyükşehir, ‘Planlamada meydanla birlikte yapacağız’ dedi, Selahattin Başkan söz verdi, ta Battalgazi’deyken söz verdi. Büyükşehir’e gitti, ‘Tamam, yapacağız’ dediler, ihaleye çıktılar. Bu ihale ne zaman bitecek, ben de anlamadım. ‘Çıktık’ diyorlar, bir türlü ihale bitmiyor” dedi.

Battalgazi Muhtarlar Dernek Başkanı ve Üçbağlar Mahallesi Muhtarı Abdulvahap Ortaç, mahallesinin sorunlarının devam ettiğini ileri sürdü. BUSABAH gazetesine konuşan ve hizmet yapılmadığı noktasında bazı iddialarda bulunan Ortaç, önemli açıklamalarda bulundu.

Mahallesi’ndeki hizmetlerin yarım kaldığını öne süren Ortaç, 6 ay önce sorunlarla ilgili yaptığı haberler neyse aynı sorunların hala devam ettiğini savundu.

“BU SAATTEN SONRA NE SÖYLEYEYİM?”

Ne kanal yapıldı ne buradaki kamu lojmanını yaptılar, lojmanı talan ettiler, ne park yapıldı ne caddeyi yaptılar” diyen Ortaç, “Biz arıyoruz. Külliyen plan mafiş icraat. Eski icraat. Hangi sorunu söyleyeyim ki, nerem düzgün? Neyi anlatayım. Ben de bir AK Partili olarak bu saatten sonra ne söyleyeyim? Size şimdiye kadar verdiğim beyanlar var, hepsi yerinde duruyor. Ufku, hayali, düşüncesi, iş bitirmesi olmayan adamlara ne diyeyim. Ufku hayali olacak. Herkes bir şey yapıyor, gazetelerde bir şey çıkıyor, ‘şunu yaptık, bunu yaptık.’ Kime ne yapmışlar ben merak ediyorum. 40 bin kişiye paket verdik diyorlar, 40 bin kişi kim? bizim mahallede kaç kişi var?

iddiasında bulundu.

“YAPILAN BİR HİZMET YOK!”

Mahallesine yapılan hizmetin olmadığını öne süren Ortaç,

Bütçe meselesi deniyor da pandemi döneminde yeni çevre yolları açıyoruz, yeni imar yerleri açıyoruz, belediye 24 saat çalışıyor ama belki pandemiden dolayı bizi bilgilendirmiyor olabilirler. Benim mahallemde yapılan bir hizmet yok. Yolu kazdılar, eştiler, fiber optik kablo geçirdiler, onun dışında hiçbir şey yok. İşte kaldırımların halini görüyoruz. Büyükşehir, ‘Planlamada meydanla birlikte yapacağız’ dedi, Selahattin Başkan söz verdi, ta Battalgazi’deyken söz verdi. Büyükşehir’e gitti, ‘Tamam, yapacağız’ dediler, ihaleye çıktılar. Bu ihale ne zaman bitecek, ben de anlamadım. ‘Çıktık’ diyorlar, bir türlü ihale bitmiyor.

diye iddialarına devam etti.

“ARTIK MUHTARLARI ARAMIYORLAR”

“Mahallemdeki insanlar beni arıyorlar, ‘muhtarım hastayız, yiyecek bir şey yok’ diyoruz” diyen Ortaç, şunları kaydetti:

Bunu ilgili yerlere yönlendiriyoruz. Evet, birkaç defa getirdiler. 150 liralık paket için 50 kişiye yalvarıyoruz. Bu yalvarma sistemini kaldırmaları lazım. Vefa hizmetleri. Akşam 17.00’ten sonra herkes evine gidiyor. Esas millet 19.00-20.00 saatlerinde sokağa çıkamıyor. O saatte hayat olmalı. Artık muhtarları da bir şeye takmıyorlar, sorumuyorlar, aramıyorlar. Onlar bizi aramıyor, biz onları aramıyoruz. Herkes mutlu. Pandemiden dolayı bütün muhtarlar hastaları evlerinde ziyaret ediyor, biz hangi birini ziyaret edeceğiz. Sayılar gün geçtikçe arttı. Mahallenin büyüklüğüne göre bir mahallede günde hasta sayısı çoğalıyor. Hayır Çarşısı yapmışsınız, ‘puanı olacak, bilmem neyi olacak.’ Esnaf dükkanını kapamış. Gündelik yevmiye ile çalışan adam, düne kadar fakir fukaraya yardım eden insan bugün gidip boynunu bükerek ‘bana bir paket ver’ der mi? Verirken de, gıda yardımı yaparken de insanların onurunu kırmadan yapmak lazım. İnsanlar, ‘Düne kadar biz yardım veriyorduk, bugün yardım istiyoruz ama bugünler de geçer kalsın’ diyorlar.