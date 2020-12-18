"AÇIK VE NET, KİMSEYİ AYRIŞTIRMIYORUZ"

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ( MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen küçük esnafa destek verilmesi için başlattığı ‘Haydi Malatya Alışverişini Yerel Esnaftan Yap, Esnafına Sahip Çık’ kampanyası küçük ve yerel esnaflardan tam not alırken, büyük firma ve AVM’lerden bu kampanyaya karşı nasıl bir tepki geldiği merak konusu oldu. bu kampanyayla birlikte kendisine büyük firmalardan ve AVM’lerden tepki alıp almadığını gazetecilere değerlendiren MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kısa bir açıklama yaptı. Başkan Sadıkoğlu, hiç kimseyi ayrıştırmadıklarını söyledi.

MALATYALI YEREL ESNAFA ÖNCELİK TANIYORUZ

Yerel esnafa öncelik tanıdıklarını belirten Başkan Sadıkoğlu,

Bana tepki gelebilir. Biz seçim kaygısıyla bir kampanya yapmadık. Açık ve net söylüyorum. Hiç kimseyi ayrıştırmıyoruz. Bunlar bizim üyelerimiz. Yarın seçime de gittiğimiz zaman hepsinden de oyla ilgili gayret göstermelerini isteyeceğiz. Fakat biz Malatya’nın öz çocuğuyuz. Dolayısıyla biz buradan baktığımız pencereden daha önce 40 yıldır ticaretini devam ettiren, yeri geldiği zaman taziyemize gelen, yeri geldiğinde sıkıntımıza dertlenen, yeri geldiğinde açık hesap alıp ‘daha sonra verebiliriz diyebileceğimiz, bir problem olduğunda götürüp aldığımız ürünü üzerine atıp, ‘sen bunu çöz’ diye müşteri hizmetleri vs. uğraşmadığımız yerel esnafımızın, bugün 40 yıldır bizle birlikte olan esnafımızın, yarınlarda ayakta durabilmesi için, Malatyalı yerel esnafa öncelik tanıyoruz. Seçim kaygısıyla da bir kampanya yapmadık. Bazı riskleri de göze alıyoruz. Bunun için de ben Malatya halkına teşekkür ediyorum. Bir farkındalık oldu ama bununla beraber Malatya halkı da sahip çıktı

ifadelerini kullandı.

“UMUT EDİYORUZ Kİ…”

Malatya halkının sahip çıkmadığı bir kampanya hiçbir şekilde önem arz etmediği gibi yerini de bulmaz

diyen Başkan Sadıkoğlu,

Ben buradaki esnaflarla görüştüğümde özelikle, Malatya’nın öz halkı, öz insanları tamamen buradaki yerel tüccarlardan alışveriş yapma kültürünü oluşturuyorlar. Ben onlara teşekkür ediyorum. Umut ediyoruz ki, pandemi süreci, yer yer iş yerlerinin kapatıldığı, problemlerin olduğu, ticaretin durduğu bu aşamada yerel esnafımız öncelikli ayakta kalır. Çünkü global pazarda ürün satan insanlar menşei yurt dışına dayanan firmalar aracılığıyla ülkemizdeki kazançlarının bir kısmını yabancı ülkelere götürüyor. Biz Malatya’da kazananın Malatya’da yatırım yaptığını biliyoruz. Onun için burayı desteklememiz gerektiğine inanıyoruz

diye konuştu.