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18 Ara 2020 - 13:44- Gündem G: 18 Ara 2020 - 14:47

MALATYA’DA KIŞ BAHARI

Malatya’da beklenen yağış bir türlü gelmiyor. Aralık ayında olmamıza rağmen hala kar yağışının olmaması vatandaşları tedirgin ediyor. Ayrıca mevsimsel değişiklikler gözle görünür hale geldi. Durum böyle olunca Malatyalı vatandaşlara “Malatya’nın iklimi değişti mi?” sorusunu vatandaşlara yönelttik. Genel olarak vatandaşlar, iklimin değiştiğini ve eskiden bu aylarda kar yağışlarının etkili olduğunu söyledi.

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BUSABAH TV ve BUSABAH gazetesi olarak, iklim değişikliği hakkında vatandaşlara “ Malatya’nın iklimi değişti mi?” sorusunu sorduk. Bazı vatandaşlar Malatya’daki iklim değişikliğini barajların olmasına bağladı ve çoğu vatandaş, sadece Malatya’nın değil Türkiye’nin hatta dünya da iklim değişikliğinin yaşandığını vurguladı. Vatandaş Ali Seydi Gürler,

Türkiye’nin iklimi değişti, sadece Malatya’nın değil eskiden bu havalarda kar yağardı.  10 Kasım törenlerine katıldığımız zaman hep kar yağışı olurdu. Hani şimdi bir şey yok.  Kar yağışını bırakın yağmur yağmadı

dedi.

Malatyalı vatandaşlar iklim değişikliği hakkında şu şekilde konuştu:

Kesinlikle oldu. Şu anda yaşanan hava olaylarıyla şimdinin hiçbir açıklaması yok. Normalde bu mevsimde kar bekleniyordu ama kar denen bir şey yok normal sonbahar havasını yaşıyoruz.
Türkiye’nin iklimi değişti, sadece Malatya’nın değil eskiden bu havalarda kar yağardı.  10 Kasım törenlerine katıldığımız zaman hep kar yağışı olurdu. Hani şimdi bir şey yok.  Kar yağışını bırakın yağmur yağmadı.
Her yerde değişiklik var. Malatya’nın ikliminde de değişiklik olmuş. Şu an aralık ayındayız ama bir türlü kar yağmıyor. Eskiden bu mevsimlerde kar yağardı, küresel ısınmadan dolayı barajdaki su miktarı düşmüş.
Şimdi kış yaşanmıyor ki bizim zamanımızda bu mevsimde kar yerden kalkmazdı. Şimdi kar yağışını göremiyoruz.
Ağaçları kestiler her yerde inşaat oldu. Bu nedenden dolayı kuraklık da oluşuyor. İklim değişince yağışta olmuyor. Bir de küresel ısınmadan dolayı buzul erimesi var. Erime olunca da iklime etki ediyor ve ne yağmur ne de kar yağmıyor.
Dört bir yanımız baraj Karakaya Barajı, Çat Barajı, Fırat Barajlarından dolayı iklim değişti. Biz küçükken okula gittiğimiz zaman babamız bize yol açarlardı.  Ama nerde şimdi Malatya’ya 10 seneden beri kar yağmıyor.
Ben çocuktum, adam boyu kar yağıyordu. Şimdi dünya konjonktürü öyle sadece Malatya değil ki inşallah rabbim güzel bir yağmur verir, güzel bir kar verir.

# malatya, kış, bahar, busabah gazetesİ

18 Ara 2020 - 13:44 Malatya- Gündem

Muhabir Şükran Malkoç

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