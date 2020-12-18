18 Ara 2020 - 13:44- Gündem

MALATYA’DA KIŞ BAHARI

Malatya’da beklenen yağış bir türlü gelmiyor. Aralık ayında olmamıza rağmen hala kar yağışının olmaması vatandaşları tedirgin ediyor. Ayrıca mevsimsel değişiklikler gözle görünür hale geldi. Durum böyle olunca Malatyalı vatandaşlara “Malatya’nın iklimi değişti mi?” sorusunu vatandaşlara yönelttik. Genel olarak vatandaşlar, iklimin değiştiğini ve eskiden bu aylarda kar yağışlarının etkili olduğunu söyledi.