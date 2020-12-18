MALATYA’DA KIŞ BAHARI

BUSABAH TV ve BUSABAH gazetesi olarak, iklim değişikliği hakkında vatandaşlara “ Malatya’nın iklimi değişti mi?” sorusunu sorduk. Bazı vatandaşlar Malatya’daki iklim değişikliğini barajların olmasına bağladı ve çoğu vatandaş, sadece Malatya’nın değil Türkiye’nin hatta dünya da iklim değişikliğinin yaşandığını vurguladı. Vatandaş Ali Seydi Gürler,
Türkiye’nin iklimi değişti, sadece Malatya’nın değil eskiden bu havalarda kar yağardı. 10 Kasım törenlerine katıldığımız zaman hep kar yağışı olurdu. Hani şimdi bir şey yok. Kar yağışını bırakın yağmur yağmadı
dedi.
Malatyalı vatandaşlar iklim değişikliği hakkında şu şekilde konuştu:
Kesinlikle oldu. Şu anda yaşanan hava olaylarıyla şimdinin hiçbir açıklaması yok. Normalde bu mevsimde kar bekleniyordu ama kar denen bir şey yok normal sonbahar havasını yaşıyoruz.
Türkiye’nin iklimi değişti, sadece Malatya’nın değil eskiden bu havalarda kar yağardı. 10 Kasım törenlerine katıldığımız zaman hep kar yağışı olurdu. Hani şimdi bir şey yok. Kar yağışını bırakın yağmur yağmadı.
Her yerde değişiklik var. Malatya’nın ikliminde de değişiklik olmuş. Şu an aralık ayındayız ama bir türlü kar yağmıyor. Eskiden bu mevsimlerde kar yağardı, küresel ısınmadan dolayı barajdaki su miktarı düşmüş.
Şimdi kış yaşanmıyor ki bizim zamanımızda bu mevsimde kar yerden kalkmazdı. Şimdi kar yağışını göremiyoruz.
Ağaçları kestiler her yerde inşaat oldu. Bu nedenden dolayı kuraklık da oluşuyor. İklim değişince yağışta olmuyor. Bir de küresel ısınmadan dolayı buzul erimesi var. Erime olunca da iklime etki ediyor ve ne yağmur ne de kar yağmıyor.
Dört bir yanımız baraj Karakaya Barajı, Çat Barajı, Fırat Barajlarından dolayı iklim değişti. Biz küçükken okula gittiğimiz zaman babamız bize yol açarlardı. Ama nerde şimdi Malatya’ya 10 seneden beri kar yağmıyor.
Ben çocuktum, adam boyu kar yağıyordu. Şimdi dünya konjonktürü öyle sadece Malatya değil ki inşallah rabbim güzel bir yağmur verir, güzel bir kar verir.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.