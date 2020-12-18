18 Ara 2020 - 12:05- Gündem

2021 MALATYA'YA İYİ GELECEK

2020 yılında Malatya’ya yaptıkları desteklerden bahseden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, 2021 yılında daha güzel şeyler yapmaya gayret edeceklerini kaydetti. Malatya’nın büyük katkı ve destek alacağını ifade eden Milletvekili Kahtalı, “Malatya’mız için önemli kaynaklar oluşacak, tarımsal ve hayvancılık için büyük destekler alacağız. Kuzey Çevreyolunun tamamlanması için yeni ödeneklerin artacak” dedi.