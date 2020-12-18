2021 MALATYA'YA İYİ GELECEK

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, yılbaşı öncesi BUSABAH gazetesine konuşarak, Malatya’ya gerçekleştirilen destekleri anlattı. Gelecek yıl gerçekleştirilmesi planlanan desteklerde de söz eden Milletvekili Kahtalı, önemli açıklamalarda bulundu.
Malatya’nın 24 Ocak’ta bir depremle karşı karşıya kaldığını dile getiren AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı, depremin çok üzücü olduğunu dile getirerek, bu depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı.
“LİSANSLI DEPOLARIMIZI YAPTIK”
Önemli hizmetler geldiğini belirten Milletvekili Kahtalı,
Yaklaşık 800’ün üzerinde konut ağır hasarlı hale geldi. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımız ve Bakanlarımız Malatya’ya geldi. Bu süreçte milletimizin yaralarını sarmak adına hızlı bir şekilde çalıştık. Ve bu anlamda kentsel dönüşümünde uygulanması gerekiyordu. Bu sıkıntıyla beraber önemli bir hizmeti de getirmiş olduk. Malatya’mız hem tarım hem de sanayi kenti ama tarımda 300 milyon dolar gibi ihracat yapabilen kayısı ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından ilk defa alımı gerçekleştirildi ve bundan sonrada devam edecek bir uygulama olması Malatya çiftçimizi de sevindirmiş oldu. Lisanslı depolarımızı yaptık, bir tanesi bitti, diğeri de 1-2 ay içerisinde faaliyete geçmiş olacak. Bunlar Malatya için çok önemli şeylerdi. Bunların yanı sıra devletin yapmış olduğu yatırımlardan büyük paylar aldık. Kuzey Çevreyolunda bir aks var, 7.5 kilometre batı çıkışında da 12,5 kilometrelik kısmı bir ay içerisinde tamamlanmak üzere ve önümüzdeki yıl ağırlıklı bir şekilde bitirilmesi için çalışacağız ve 2022 yılında tamamını bitirmiş olacağız. Bunlar bizim için çok önemliydi, yine Yazıhan yolundaki köprünün yapılması, Kömürhan Köprüsü’nün ve tünellerinin yapılması bunlar Malatya’mız için kazanımlarımızdı
ifadelerine yer verdi.
“DESTEKLER MALATYA’MIZDA YANSITILMIŞ OLDU”
Pandemi döneminde Allah’a şükürler olsun iyi mücadele verdik
diyen Milletvekili Kahtalı, şunları kaydetti:
Sağlık anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bu anlamda da Türkiye’de yapılan 4 hastaneden bir tanesini yani eski devlet hastanesinin yerine 300 yataklı bir hastane yapmış olduk. O da bitme aşamasına yaklaştı. Yine biliyorsunuz yeni hastanelerin yapılmasıyla beraber eski devlet hastanesin yeri ve eski stadın yeri TOKİ’ye devredilmişti. Orayı da TOKİ’den alarak yerine Millet Bahçesi yaptık. Yine Cumhurbaşkanlığının talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bütün masrafları üstlenerek yapmış olduğu bir yatırım oldu. Millet Bahçemizin Malatya’mıza kazandırılması çok önemliydi. Recai Kutan Barajı’nın devreye girmesiyle beraber Yazıhan’daki kurak arazilerin sulanabilir hale gelmesiyle beraber oradaki pancar üretimindeki artış Malatya Şeker Fabrikası’nın önemini bir kez daha görmüş olduk. Hem çiftçilerimizin pancarlarının değerlendirilmesi hem de çıkan küspelerinde hayvancılık alanındaki çalışan vatandaşlarımızın da faydalanmasını sağlamış olduk. Pandemi döneminde esnaflarımızın yanında durduk. Devletimizin vermiş olduğu bütün destekler Malatya’mızda yansıtılmış oldu. Bunlar Malatya’mız için güzel gelişmelerdi. Allah nasip ederse önümüzdeki yıl daha güzel şeyler yapmaya gayret edeceğiz. Malatya’mız için önemli kaynaklar oluşacak, tarımsal ve hayvancılık için büyük destekler alacağız. Malatya’mız inşallah büyük katkı ve destekler alacak. Kuzey Çevreyolunun tamamlanması için yeni ödeneklerin artarak devam edeceği bir dönem olacak.
“PROJE AŞAMASI YÜZDE 70’İN ÜZERİNE ÇIKTI”
Mavi Tren, hızlı tren ve hava alanı konularında konuşan Milletvekili Kahtalı,
Bu konuyla ilgili taleplerimizi Ulaştırma Bakanımıza ilettik. Bakanımız talimatını verdi. İnşallah bunu da Malatya’mıza kazandıracağız. Bu konuda sıkıntımız olmayacağını düşünüyorum. Hızlı trenle ilgili yaptığımız çalışmayla ilgili de proje bitme aşamasında. Proje aşaması yüzde 70’in üzerine çıktı. Havaalanı Terminali’nin 250 milyonluk bir yatırımın ihalesi yapıldı, inşallah yeni Havaalanı Terminali de önümüzdeki yıl yapılacak. Ulaşımla ilgili herhangi bir sorunumuz kalmamış olacak
şeklinde konuştu.
“CUMHURBAŞKANIMIZIN KESİN TALİMATI VAR”
Muhalefetin deprem konutlarıyla ilgili eleştirilerini de yanıtlayan Milletvekili Kahtalı, şunları kaydetti:
Deprem konutlarıyla ilgili yer tespitlerinde sorun yaşamadıklarımızın tamamını bir ay içerisinde teslim etmiş olacağız. Gelincik Tepesi, Kale, Pütürge, Doğanyol, Battalgazi ve Yeşilyurt’ta yapılan konutların tamamlamış olacağız. Ama yer tespiti konusunda kendi yerinde konut yapmak isteyen vatandaşlarımızla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela vatandaş Pütürge’nin mezarsındaki kendi yerinde ‘konutumu yıkılan evimin yerine yapılmasını istiyorum’ dediği için sıkıntı yaşıyoruz. Burada da Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı var. Kendi evini yapana yardım yerine bunun tamamının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından depreme dayanıklı konutlar olarak yapılması gerektiğini söylediği için ve hazır betonun da o ücra yerlere gidemeyeceği için böyle bir beklenti sürüncemeye girdi. Bunu da aşmak adına oradaki vatandaşlarımıza Malatya’nın neresinde isterlerse istesinler, hangi kentsel dönüşüm merkezinde isterlerse oradan konut vereceğimizi kendilerine ifade ettik. Onların takdirlerinde. Bu yüzden hiçbir sorun yok, vatandaşın kendi tercihine bıraktık. Vatandaşlar ‘bu yapılan konutlardan istiyoruz’ dedikleri vakitte, kendilerine bu konutlardan vermiş olacağız. Bununla beraber hak sahibi olmayanlar için de sosyal konut olarak bu konutlardan verileceğini ifade etmiştik. O vatandaşlarımızın talep etmeleri doğrultusunda sosyal konut imkanlarıyla 15 yıla kadar vadeli, TOKİ şartlarında konut vermiş olacağız. Hak sahipleri için de 2 yıl ödemesiz, 18 yıl da faizsiz konutlarını almış olacaklar ve yüzde 40’da indirim uygulanmış şekliyle alacaklar.
20 KİLOMETRELİK KISMIN DESTEĞİ SAĞLANDI
Kuzey Çevreyolu konusunda da konuşan Milletvekili Kahtalı,
Şu anda 20 kilometrenin tamamlanacağı kısmın desteği sağlanmış durumda. Geriye kalan 34 kilometreye ise önümüzdeki yıl destek verilecek. Bunun parası bütçeden ayrılmış durumda. Yapımı hızlı bir şekilde önümüzdeki yıl devam edecek ve 2022 yılında da Malatya’mızın ve bölgemizin hizmetine sunmuş olacağız
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.