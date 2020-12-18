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18 Ara 2020 - 11:31- Gündem G: 18 Ara 2020 - 14:49

E-TARIM DEVRİ BAŞLADI

Pandemi döneminde vatandaşların işlemlerinin aksamaması için tarımda online sisteme geçildi. Vatandaşlar, 'etarim.gov.tr' web adresinden birçok iş ve işlemini kısa sürede bulunduğu yerden halledebilecek.
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Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, e-Tarım Sisteminin etkin kullanılması istenildi.

Malatya Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, pandemi döneminde vatandaşların işlemlerini daha kolay yapabilmeleri için e-tarim.gov.tr uygulamaya konuldu.

TARIMDA DİJİTAL DÖNEM

Açıklamada,

Bakanlığımızın 2023 hedefleri doğrultusunda tarımda dijitalleşme adımlarından biri olan e-Tarım Portalı sayesinde, başta çiftçiler olmak üzere, tüm vatandaşların, bakanlıkla olan iş ve işlemlerini daha kısa sürede, il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden, tamamen evraksız şekilde online yapabiliyorlar. E-Tarım Portalı, bakanlığımızın çiftçi, vatandaş ve firmalara yönelik tüm işlemlerini tek çatı altında toplayan online bir sistemdir. Yani her bir iş için il/ilçe müdürlüğüne gitmeden, her bir işlem için ayrı ayrı sistemlere girmeden işler yapılabilecek.

YÜZLERCE HİZMET TEK ÇATI ALTINDA

 E-Tarım Portalı üzerinden yüzlerce hizmete tek çatıda ulaşılabiliyor. Sisteme 'etarim.gov.tr' web adresinden giriliyor. Android veya IOS uygulamalarıyla sistem cep telefonuna veya tablete indirilebiliyor. Çiftçilerimiz için 88 hizmet, vatandaş ve firmalar için 50 hizmet olmak üzere toplam 138 hizmet buradan sunuluyor. e-Tarım Portalı getirdiği büyük kolaylıklar yanında, zaman ve mali olarak da önemli tasarruf ve katkı sağlıyor. e-Tarım Portalı sayesinde ekonomiye yılda 4,1 milyar lira katkı sağlanması bekleniyor

ifadelerine yer verildi.

2020 Buzağı Destekleme Başvurularının da artık "etarim.gov.tr" üzerinden yapıldığına vurgu yapılan açıklamada,

Üreticilerimiz hiçbir evrak sunmadan, idareye uğramadan 1 dakikada işlemlerini yapabilecekler

denildi. ( İHA)

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18 Ara 2020 - 11:31 Malatya- Gündem

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