İSTİSMARCILARA KARŞI KARATE!

Malatya Altın Adamlar Spor Kulübü tarafından hayata geçirilen ‘Bugünün küçükleri yarının büyükleri olacak olan çocuklarımıza Karate-do sporunu sevdirelim’ projesi büyük ilgi görüyor. Projeye katılan çocuklar, haftanın iki günü salonda tecrübeli hocalar eşliğinde eğitim alıyorlar. Milli sporcu Caner Aygören’in danışmanlığını yaptığı projeye Karate Milli Takım Antrenörü Seda Turgut’ta destek veriyor. Proje kapsamında toplumsal ve sosyal olayların Karate-do sporu ile engellenmeye çalışılması hedefleniyor.

KENDİLERİNİ SAVUNABİLSİNLER

Proje Danışmanı, Karate Milli Sporcusu, Hakem Caner Aygören, projenin amacının çocuk istismarı, kadına şiddet, taciz ve terör olaylarını engellemek için karate ile sokaktaki gençlerin ve şiddete mağdur kalmış insanlarını korumak olduğunu söyledi. Aygören, karate sporuyla sokaktaki senaryoları bağdaştırmak istediklerini ifade ederek,

Mesela sokaktaki bir çocuğun bisikletini almaya çalışanlar oluyor. Böyle bir durumda bir karateci kendisini nasıl savunabilir. Ya da her hangi bir hırsızlık, terör ve istismar durumunda bir karateci kendisini nasıl savunabilir bunları bizler sokakta çekilecek filmlerle toplumumuzu farkındalığa davet edecek proje hazırladık. Amacımız her türlü şiddete maruz kalabilecek herkesi kurtarmak ve bilinçlendirmek. Özellikle çocuklarımızın zarar görmelerinin önüne geçmek

diye konuştu.

DERSLER ÜCRETSİZ

Projede yer alan Karate Milli Takım Antrenörü Sedat Turgut ise Malatya’da 1980 yılından buyana hizmet verdiklerini anımsatarak,

Projenin amacına öfke kontrolü açısından bakmak istiyorum. Eğer öfkemizi kontrol edebilirsek güçlü ve özgüvenli bireyler olmuş oluruz. Bu eğitimler küçük yaşlardan itibaren başlıyor

dedi. Turgut, özellikle sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kendilerini çok üzdüğünü belirterek, şunları söyledi:

Sağlık çalışanlarına yönelik son zamanlarda şiddet olayları haberlerini sıkça duyuyoruz. Bu duruma çok üzülüyoruz. Arkadaşlarımız pandemi sürecinde özverili çalışmalarına rağmen maalesef bu insanlar şiddete maruz kalıyorlar. Üzüldüğüm nokta bu insanların kendilerini savunabilecekleri bir mekanizma yok. Yeterli güvenlik önlemi yok. Artı suçun cezası da çok hafif kalıyor. Buradan çağrı yapmak istiyorum; bütün sağlık personeline ücretsiz olarak yakın savunma dersi vermeye hazırız. Sağlıkçı olduklarını belgeleyecek arkadaşlarımıza kulübümüze hiçbir ücret ödemeden haftanın belirli günlerinde kendilerine yakın savunma dersleri verelim.

“MASKE, MESAFE VE HİJYEN”

Çocukların küçük yaşlardan itibaren sporun içinde olmalarının önemine dikkat çeken Turgut, “Bir başka konuda çocuklarımızın gelecekle alakalı endişeleri olmamalı. Spordan sağlığa kadar akademik kariyer yapmalarını istiyoruz. Özellikle pandemi sürecinde bilim adamları çocukların spor yapmaları hususunda uyarılar yapıyor. Çünkü güçlü bünyeye mikrobun girmesi mümkün değil. Velilerimize seslenmek istiyorum; maske, mesafe ve hijyen konusunda kulübümüze güvenebilirler. Haftanın iki günü çocuklar için eğitimlerimiz sürüyor. İnşallah bu projeyi daha da yaygınlaştırırsak; valiliğimiz ve emniyetimizle ortaklaşa projede düşünüyoruz, onlarında yardımlarını bekliyoruz. Toplumumuzda ne kadar sağlıklı ve bilinçli bireyler yetiştirirsek ülkemizin geleceği yavrularımıza emanet olacak.”

VELİLER MEMNUN

Çocukların spor yapmasının önemli olduğunu dile getiren veli Şenay Gelgel ise

Çocuğumda çok şey değişti. Haziran ayından beri getiriyorum. Kendine özgüveni geldi. Artık rahatlıkla markete, ekmeğe ve alışverişe gönderebiliyorum. Önceden korkudan çıkamıyordu. Çocuğum okulunda da başarılı. Öğretmeniyle haşır neşir. Burayı da hiç aksatmıyorum. İkisini bir arada isteyen rahatlıkla yürüyebilir” diye konuştu. Karatede uluslararası karate şampiyonasında derece yapan Melike Gülşen ise “Karate sporunu herkese öneriyorum. Özellikle kadınlara tavsiye ediyorum. Sadece Türkiye’de değil dünya genelinde istismarlar artıyor. Kendilerini savunmaları için öneririm. Kendinizi de geliştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben uluslararası bir derece de yaptım ve hocamdan da memnunum. Bana zaman çok iyi yetiyor. Karate yapmaya başladığımdan beri puanlarım daha yüksek geliyor. Derslerime büyük katkısı var” dedi. Karatede Malatya birincisi olan Kerem Gülşen ise “Bazen sokakta bizleri rahatsız eden kişiler çıkabiliyor. Onlara karşı karate göstermek gerekiyor. Kötü niyetli insanlara karşı kendimi savunabiliyorum. Karateyi ve hocalarımız seviyorum

ifadelerini kullandı.