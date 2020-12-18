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18 Ara 2020 - 10:22- Sağlık G: 18 Ara 2020 - 10:41

KORONAYLA MÜCADELEYE DEVAM

Yeşilyurt Kent Konseyi ile Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle pandemi salgınına karşı toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla bir hafta sürecek olan ‘Önleminizi Alın Sağlıklı Kalın’ temalı kampanya başlattı. Malatya’nın muhtelif bölgelerini ziyaret edecek olan personeller, canlı ‘Virüs Maskot’ eşliğinde esnaflara ve vatandaşlara maske ve bilgilendirici broşürler dağıtacaklar.
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Koronavirüs salgınına karşı başlatılan topyekûn seferberliğe dikkat çekici etkinliklerle destek vermeye devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, toplumsal bilincin oluşması adına düzenlenen ‘Önleminizi Alın Sağlıklı Kalın’ temalı kampanyadan dolayı Yeşilyurt Kent Konseyi ile Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğüne teşekkürlerini sunup, maske, mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyulması halinde toplumsal bir tehdit haline dönüşen pandemi salgınıyla daha etkin, daha kararlı bir şekilde mücadele edeceklerini söyledi.

“MÜCADELE ETMEK TOPYEKÜN SEFERBERLİKLE OLUR”

Koronavirüs salgınının bertaraf edilmesinde topyekûn seferberliğin önemine dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “

Pandemi salgınına karşı en büyük mücadele şekli olan toplumsal bilinç ve duyarlılığın daha fazla artması noktasında güzel bir kampanyanın açılışında bizleri bir araya getiren Yeşilyurt Kent Konseyi ve Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü başta olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyayı kasıp kavuran pandemi salgınıyla etkin ve kararlı bir şekilde mücadele etmek topyekûn seferberlikle olur. Toplum ve insan sağlığını ciddi tehdit eden, dünya genelinde yüzbinlerce insanın ölümüyle sonuçlanan, insanları aniden yoğun bakımlarda tedavi almaya kadar götüren salgın tehlikesinden korunmanın en önemli yolu, belirlenen kurallara harfiyen uymaktan geçmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak, Valiliğimizin aldığı tedbirlerin ilçemizde tam manasıyla uygulanması noktasında başlattığımız topyekûn hijyen seferberliğimize ve sosyal sorumluluk projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Salgının ülkemizde görüldüğü Mart ayından bugüne kadar Yeşilyurt’umuzun tüm yaşam noktalarında dezenfektan ekiplerimiz çok yoğun mesai yaparken, kamu, kurum binalarımız, işyerlerimiz, eczanelerimiz, okullarımız, parklarımız, camilerimiz, pazar alanlarımız ve vatandaşlarımızın yoğun olarak gittiği alanlarda hijyen uygulamalarımızı üst seviyede uygulamaktayız. İnsanlarımızın sağlıklı, temiz ve güzel alanlarda yaşaması için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız ancak yapılan bu çalışmalar, herkesin ve hepimizin belirlenen kuralara harfiyen uyması halinde ancak hedefe ulaşabilir. Rehavete asla kapılmadan, bana bir şey olmaz düşüncesinde olmadan, benden zarar gelmez mantığından uzaklaşarak herkes kendi tedbirini kendisi almalıdır

diye konuştu.

Yeşilyurt Kent Konseyi ile Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü personelleri bir hafta boyunca kent genelinde belirlenen noktalarda maske ve bilgilendirici broşürler dağıtıp, pandemi konusunda farkındalık oluşturmaya çalışacaklar. (Bülten)

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18 Ara 2020 - 10:22 Malatya- Sağlık

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