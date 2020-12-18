BORÇLAR ERTELENİYOR

Çiftçilerin, üreticilerin sık sık dile getirdikleri devlet bankalarından aldıkları kredi borçlarının ertelenmesi, ötelenmesi veya silinmesi konusu, üreticilerin en çok beklediği desteklerden birisi. Kamuoyunun gündemini meşgul eden ve tarımsal üretim yapan üretici ve çiftçilerin Ziraat Bankası’na olan borçlarındaki ödemelerle ilgili kolaylaştırma konusuyla ilgili konuşan Ziraat Bankası Bölge Müdürü İlker Ayhan, gazetecilere kısa bir değerlendirmede bulundu.

Ziraat Bankası’nın tarımsal kredileri Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle verdiğini dile getiren Ziraat Bankası Bölge Müdürü İlker Ayhan, indirim oranlarını, ertelemeleri ve diğer şeyleri yine Cumhurbaşkanı Kararnamesi’yle yaptıklarını söyledi.

2 TÜR ERTELEME BULUNUYOR

Ziraat Bankası’nın 2 tür ertelemesi ve yapılandırması olduğunu belirten Ayhan,

Ziraat Bankası’nın 2 tür ertelemesi ve yapılandırması var. Eğer herhangi bir şekilde ürününüz zarar görmüşse, işte kayısınız dondan yandıysa TARSİM raporuyla biz bunu bir yıl erteliyoruz veya düşük faizle 5 yıla kadar vadelendirebiliyoruz. Diğer ise, mesela benim hiçbir zararım olmadı, herhangi bir problem yok ancak ben kredimi yapılandırmak istiyorum. Onu da yapıyoruz. Ama topluca erteleme işi, yine kredinin sahibi olan Cumhurbaşkanımıza ait

diye konuştu.