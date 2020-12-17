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17 Ara 2020 - 22:09- Gündem G: 17 Ara 2020 - 22:20

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISI MALATYA’DA YANKILANDI

MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine MHP'ye katılımların devam ettiğini söyledi.
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Genç Parti Malatya İl Başkanı Nazif Gönültaş ile birlikte 46 kişi partilerinden istifa ederek MHP’ye katıldı. Yeni katılan üyelerin rozetlerini MHP İl Başkanı Mesut Samanlı taktı.

MHP Malatya İl Binasında pandemi nedeniyle kısıtlı gerçekleşen törende Genç Parti Malatya İl Başkanı Nazif Gönültaş ile İl Başkan Vekili Sefa Işık’a MHP rozetlerini İl Başkanı Mesut Samanlı taktı. Başkan Samanlı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine MHP'ye katılımların devam ettiğini belirterek,

Bugünde Sayın Başkan ile birlikte başkan vekili, 4 ilçe başkanı ve 40 kişilik Genç Partili grup partilerinden istifa ederek MHP'ye katılım sağladılar. Kendilerine hoş geldin diyor, başarılar diliyorum

dedi.

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17 Ara 2020 - 22:09 Malatya- Gündem

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