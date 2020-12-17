MERSEDES KADİR’İN HAYATI KİTAP OLDU

Günün büyük bir bölümünü araba zannettiği bir değnek üzerinde geçiren, Mersedes Kadir’in hayatını konu alan kitap Ali Yiğit tarafından kaleme alındı. Akli dengesi yerinde olmayan Mersedes Kadir’le aynı mahallede oturan ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Ali Yiğit, Malatyanın sevilen simasını yazarak ölümsüzleştirdi.

Konuyla ilgili görüşlerini bildiren Ali Yiğit,

Kitaba yoğun bir ilgi var. Malatya’nın önde gelen birçok kuruluş Mersedes Kadir’in anısına sahip çıktı. Şehirde yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan merhum Mersedes Kadir'i hayatını anlatan bu kitapla onu il dışındaki Malatyalılarla buluşturmuş oluyorum

dedi.