MALATYALIYA CEZA YAĞDI

Yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde Malatya’da denetimler hız kesmeden devam ediyor. Polisin Malatya genelinde yaptığı denetlemelerde sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal eden 41 kişiye ceza kesildi.
36 BİN TL’LİK CEZA YAĞMURU
Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının yapıldığı 21.00-05.00 saatleri arasında polis 41 kişiye toplamda 36 bin 900 TL para cezası kesti. Toplum sağlığını riske atan vatandaşlar polisin dikkatinden kaçmadı.
Etkili denetimler sonucunda son 24 saatte, maske takmayan 2 kişiye toplam bin 800 TL ceza kesildi. İzolasyon kuralını ihlal eden iki kişiyse evlerine gönderildi.
YURDA YERLEŞTİRİLENLERİN SAYISI 27’E YÜKSELDİ
Malatya’da Koronaviris salgınına yakalanan ve evde tedavi olması gereken iki kişiyse izole ihlalinden dolayı yurda yerleştirildi. Yurda yerleştirilen Koronavirüs hasta sayısı 27’ye ulaştı. ( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.