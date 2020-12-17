MALATYALIYA CEZA YAĞDI

Yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesinde Malatya’da denetimler hız kesmeden devam ediyor. Polisin Malatya genelinde yaptığı denetlemelerde sokağa çıkma kısıtlaması kurallarını ihlal eden 41 kişiye ceza kesildi.

36 BİN TL’LİK CEZA YAĞMURU

Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının yapıldığı 21.00-05.00 saatleri arasında polis 41 kişiye toplamda 36 bin 900 TL para cezası kesti. Toplum sağlığını riske atan vatandaşlar polisin dikkatinden kaçmadı.

Etkili denetimler sonucunda son 24 saatte, maske takmayan 2 kişiye toplam bin 800 TL ceza kesildi. İzolasyon kuralını ihlal eden iki kişiyse evlerine gönderildi.

YURDA YERLEŞTİRİLENLERİN SAYISI 27’E YÜKSELDİ

Malatya’da Koronaviris salgınına yakalanan ve evde tedavi olması gereken iki kişiyse izole ihlalinden dolayı yurda yerleştirildi. Yurda yerleştirilen Koronavirüs hasta sayısı 27’ye ulaştı. ( İHA)