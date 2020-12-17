HEYECANLANDIRAN YATIRIM KAPIDA

Heyecanlandıran gelişme hakkında bilgi aktaran Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan,

İnşallah en kısa süre içerisinde Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesini de inşa edilerek 2021 yılında Malatya’ya önemli bir yatırım getirmiş olacağız

dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi inşasında kullanılacak birinci etaptaki yatırım bedeli olan 17 milyon liranın bir an önce aktarılması konusunda talepte bulunduklarını ifade eden MTB Başkanı Ramazan Özcan, Malatya için önemli olan bu yatırımın 2021 yılında getireceklerini söyledi.

Yıllar boyunca ürettiklerinin karşılığını alamayan kayısı üreticilerinin yüzü ilk defa Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kayısı alımıyla gülerken, Malatya ekonomisi için bir müjde de Yazıhan ilçesi Mısırdere’de kurulacak olan Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi projesi için geldi. 2021 yılında tamamlanması beklenen proje için BUSABAH gazetesine kısa bir değerlendirmede bulunan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, önemli açıklamada bulundu.

ERDOĞAN BU TALEBİ GERİ ÇEVİRMEDİ

Yazıhan ilçesi Mısırdere’de Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesi inşa etmek için önemli bir projenin hayata geçirilmesinin arifesinde olduklarını dile getiren Başkan Özcan, en son Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Türkiye Ekonomi Şurası’nı gerçekleştirdikleri toplantıyı hatırlattı.

Şura’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taleplerini ilettiklerini belirten Başkan Özcan,

Bu Şura’da Tarım Bakanımıza ve Cumhurbaşkanımıza Hayvancılık Organize Sanayi’nin inşasında kullanılacak birinci etaptaki yatırım bedeli olan 17 milyon liranın bir an önce aktarılması konusunda talepte bulunduk. İnşallah en kısa süre içerisinde Hayvancılık Organize Sanayi Bölgesini de inşa edilerek 2021 yılında Malatya’ya önemli bir yatırım getirmiş olacağız

şeklinde konuştu.