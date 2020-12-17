O İŞÇİ KONUŞTU

Pandeminin başladığı dönemlerde kısa çalışma ödeneği adı altında çalışmaya başlayan işçi Cumali Doğaner, bazı iddialarda bulundu. Doğaner,

Ben intihar girişiminde kendimi ölüme bıraktım. Bir açıklama bekledim belediye başkanından. Bana bu durumu izah etsinler, neden maaşımı kesiyorlar? Gözlerinde az bir insan değerimiz varsa bir konuşsalardı. Bu, belediyedeki ilk intihar girişimi değil. Bir yıl içerisinde 4-5 defa oldu. Belki benimki ile beraber 6 oldu. Bu intihar girişimlerinin nedenleri, işsizlik, geçimsizlik, haksızlık

dedi.

“BU AY BENİ 10 GÜN ÇALIŞMIŞ GÖSTERDİLER”

Açıklamalarının devamında Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler personeli Cumali Doğaner,

Pandeminin ilk başladığı dönemlerde devletin kısa çalışma ödeneği çıkardığı kanun ile Malatya Büyükşehir Belediyesinde çalışmaya başladım. Doğal olarak bu çalışma kapsamında ayın yarısını evde geçiriyormuşuz gibi gösterdi. Maaşımızın bir miktarını İŞKUR yatırıyordu, bir miktarını da belediye yatırıyordu. Yalnız biz tam zamanlı çalışıyoruz, herhangi bir kısa çalışma yok. Bizde bu kısa çalışma ödeneğiyle alakalı bir çalışma yaptık. Çalışma Bakanlığı’nı aradık. Çalışma Bakanlığında aldığımız bilgiye göre kısa çalışmaya başvuran firma, kurum, kuruluş gibi yerler çalıştırdığı işçileri haftada 22 saatin üzerinde çalıştırma izni yoktur, diye biz bir bilgi aldık. Bunu da defalarca belediyeye, amirlerimize söyledik. Kısa çalışmaya başvurduysanız, bize eksik gün yatıracaksanız. Biz tam zamanlı niye gelip çalışalım ki bir gelelim işe bir gün gelmeyelim ya da 15 gün çalışıp 15 gün çalışmayalım. Ben bugün maaş bordromu aldım, aldığım maaş bordrosunda belediye bu ay beni 10 gün çalışmış göstermiş. Pandemiden dolayı kısa çalışma yapıyormuş belediye ama biz tam zamanlı çalışıyoruz. Biz sabah 07.30’da iş başına geliyoruz, akşam 16.30’da paydos ediyoruz. Haftanın 5 günü bu şekilde çalışıyoruz. Cumartesi günü 07.30’da iş başı ediyoruz, öğlen 13.30’da paydos ediyoruz. Bir ay boyunca bu şekilde tam zamanlı çalışıyoruz

şeklinde konuştu.

“BU NEREYE KADAR BÖYLE SÜRECEK”

Maaşının kesildiğini ileri süren Doğaner,

Bizim burada sigorta kesintimiz var. İŞKUR aracılığıyla maaşı yatırdıkları için İŞKUR sigorta primi ödemiyor, İŞKUR sadece genel sağlık sigortasını ödüyor. Böylelikle bizim 18 gün sigorta prim kaybımız oluyor. Doğal olarak, çünkü belediye bizi 10 gün çalışmış gösteriyor, 10 gün yemek parası yatırıyor belediye ama biz bir ay boyunca çalışıyoruz. Benim orada 15 gün yemek parası kaybım var, sigorta primde benim kaybım var. Şirket kısa çalış

tırma yapıyorum diyor ve benim üzerimden haksız kazanç elde ediyor. Bu nereye kadar böyle sürecek?

ifadelerini kullandı.

“BU ADALET Mİ?”

Belediye başkanı bir ara tasarrufa gidiyoruz dedi, belediyenin şu kadar borcu var dedi, maaşları kesti, mesaileri kesti ve dedi ki haksız kazanç olmasın diye biz grup yapacağız dedi” sözlerine yer veren Cumali Doğaner, “Herkes öğrenim durumuna göre maaş alacak dedi. Bende sanat lisesi mezunu olduğum için dedim iyi benimde belli bir miktarda artar dedim. Ben şu anda 2. grup personeliyim, ilkokul mezunu adam 4. grupta alan sorumlusu bu adalet mi? Sendikanın karanına göre biz bu ay belediye personeli olarak zamlı maaş alacaktık. Maaş bordrolarıma baksınlar var mı, bir zam. Bu ay bizi 10 gün çalışmış gösterdiler. Çünkü sendikanın verdiği zammı oradan kesmek için göstermişler. Çalıştığım şirket beni 15 gün çalışmış gösterip, kalan 15 günün sigorta parasını, yemek parasını benden alarak haksız kazanç elde ediyor, ayrıca şirket zarara uğradı deyip bunun için bir de devletten para alıyorlar pandemiden dolayı, Daire Başkanımızla görüştüğümüz zaman diyor ki bu devletin bir yasası bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok

diye konuştu.

“İŞÇİNİN HAKKINI SAVUNMUYORSUNUZ”

İntihar girişiminde bulunmadan önce yaptığı bazı telefon görüşmeleri hakkında bilgi veren Doğaner,

İntihar girişiminde bulunmadan önce sendika başkanını aradım, dedim ki intihar edeceğim bana bir açıklama yapın neden maaşımı kestiniz diye bana diyor ki o devletle belediye arasında yapılmış bir sözleşme ona bizim yapabileceğimiz bir şey yok siz beni 30 gün çalıştırıp 10 gün göstereceksiniz ve sonrada bana diyeceksiniz ki benim yapabileceğim bir şey yok. Olmaz neden, bizim sendika başkanımızda belediye personeli şu an altındaki araç belediyenin kiralık aracı belediye başkanı sana ne derse sen onu kabul etmek zorundasın. Etmezsen senin mevkiin makamın gider. İşçinin hakkını savunmuyorsunuz neden, çünkü senin bizden çıkarın var

dedi.

Kısa çalışma ödeneği adı altında işlerine devam eden Doğaner, hafta sonu yasakların gelmesiyle beraber belediyenin çalışma izni belgesi verdiğini ve cumartesi günleri de çalıştırıldığını belirtti.