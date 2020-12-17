BATTALGAZİ BELEDİYESİ ÖRNEK OLDU

Tüm Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan Covid-19 salgınına karşı Battalgazi Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Belediye bugüne kadar 5 bin 950 alanda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Pandemi döneminde yaptığı çalışmalar, belediye hizmetleri ve sosyal yardımlarla en başarılı başkan unvanını alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla oluşturulan özel ekipler, ilçedeki tüm işlek caddeler, mahalleler, meydanlar, tüm kamu binaları, aile sağlık merkezleri, sağlık ocakları, taksi durakları, okullar, muhtar evleri, kuran kursları, eczaneler, Şire Pazarı, benzin istasyonları, dernekler, sivil toplum kuruluşları, parklar, pazar yerleri, camiler, türbeler, cem evleri, kasap pazarı, sebze hali, esnaf dükkanları, basın kuruluşlarının çalışma ofisleri, alt ve üst geçitler, otobüs durakları ve noter binalarında periyodik olarak dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.
DİĞER BELEDİYELERE DE ÖRNEK OLDU
Verilen etkin mücadele ile halk sağlığına verdiği önemi gözler önüne seren ekipler, vatandaşların sıklıkça kullandıkları alanlara el dezenfektan aparatları da koyarak, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 milyon adet maskenin de dağıtımını gerçekleştirdi. İlçede adeta dezenfeksiyon edilmeyen yer bırakmayan ekiplerin bu çalışmaları, bölgedeki diğer belediyelere de örnek oldu.
40 BİN AİLEYE HAYIR ÇARŞISI’NDAN YARARLANDI
Çalışmalarında ‘Herkes için Sağlık’ ilkelerini benimseyerek çalışmalarını yürüten Battalgazi Belediyesi, salgın sürecinde de ‘sosyal belediyecilik’ uygulamalarını pek çok alanda hayata geçirmeyi ihmal etmedi. Ekonomik durumu bozulan vatandaşlara da yardım elini uzatmayı ihmal etmeyen Battalgazi Belediyesi, Hayır Çarşısı ile deprem ve pandemi döneminde 40 bin aileye yardımda bulundu.
“MESAİ KAVRAMI GÖZETMEKSİZİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRDÜK”
Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir
diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder,
Dünya ve Türkiye olarak bir pandemi döneminden geçiyoruz. Virüsle etkin mücadele için başta hijyen, maske ve sosyal mesafe çok önemlidir. Bu bizim 3 altın kuralımızdır. Korona virüs sürecinde ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığı, huzur ve güveni için tüm mesai arkadaşlarımla mesai kavramı gözetmeksizin çalışmalarımızı sürdürdük. Halk sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bir taraftan korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalarımızı sürdürürken, diğer yandan ilçemizdeki yatırımların takibini gerçekleştirdik. Battalgazi Belediyesi olarak elimizden bu süreçte gelen çabayı ve gayreti sarf ettik, etmeye de devam ediyoruz
şeklinde konuştu. (Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.