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17 Ara 2020 - 10:37- Gündem G: 17 Ara 2020 - 10:50

YEŞİLYURT’TAN İSTİFA GELDİ

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı ve AK Parti Yeşilyurt Belediye Meclis üyesi Kadircan Esen görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
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Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada istifa kararını babasının sağlık nedenlerinden dolayı aldığını belirtti. Esen açıklamasında,

Babamin Covid19 hastalığından sonra işlerimizle ilgilenememesi, ailemin bana daha fazla ihtiyaç duyması nedeniyle görevimden ayrıldım

dedi.

Esen açıklamalarının devamında bu ayrılığın sadece idari bir ayrılık olduğunu kaydederek tüm mesai arkadaşlarına teşekkürlerini sundu.

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17 Ara 2020 - 10:37 Malatya- Gündem

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