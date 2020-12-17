MTSO ÜYELERİ ARTIK DAHA RAHAT EDECEK

MTSO ile Ziraat Bankası Bölge Müdürlüğü arasında “Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi”nin protokolü imzalandı. Protokol imza töreninde konuşan MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Koronavirüs sürecinde üyelerinin büyük sıkıntılar yaşadığını kaydetti. TOBB önderliğinde, MTSO olarak bu zorlu süreci üyelerinin daha rahat atlatması için ellerini taşın altına koyarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Sadıkoğlu,

Ziraat Bankası ile yapacağımız protokolle, nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılarken, üretimde ve ticarette de devamlılığı sağlayacak yeni bir iş birliğine gideceğiz

dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve Ziraat Bankası Bölge Müdürü İlker Ayhan arasında oda üyelerinin Koronavirüs salgını sürecinde finansman imkânı sağlayacak "Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi”nin protokolü imzalandı. Dün 5 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda düzenlenen ve MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu başta olmak üzere Ziraat Bankası Bölge Müdürü İlker Ayhan ve bazı müdürlerin katıldığı toplantıda söz alan MTSO Başkanı Sadıkoğlu, içinde bulundukları Koronavirüs salgı döneminin ticari hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

“SIKINTILAR YAŞANMAYA DEVAM EDİYOR”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Başkan Sadıkoğlu,

Bu zorlu süreçte üyelerimiz büyük sıkıntılar yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Çatı kuruluşumuz olan TOBB’un önderliğinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci üyelerimizin daha rahat atlatması için elimizi taşın altına koyarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bugün Ziraat Bankası ile yapacağımız protokolle, nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılarken, üretimde ve ticarette de devamlılığı sağlayacak yeni bir iş birliğine gideceğiz. Protokol imzalayacağımız projemiz, ‘Bankkart Tedarik Zinciri Finansman Projesi.’ Söz konusu protokol, ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren üyelerimize bir nebze olsun nefes aldırılacak

diye konuştu.

“SATICILAR GÜVEN İÇİNDE MALLARINI SATABİLECEK”

Tedarik zincirinin işleyişini ve devamlılığını kolaylaştırdıklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu,

Ziraat Bankkart ile ekonomiye kazan-kazan anlayışını getirmiş oluyoruz. Tedarik zincirinin işleyişini ve devamlılığını kolaylaştırıyoruz. Alıcı ve satıcının güven içinde alışveriş yapmasının önünü açıyoruz. Bu sayede, üreticiler veya satıcılar, tahsilat ile uğraşmadan güven içinde mallarını satabilecek. Sattıkları mal bedelini, alacak riski taşımadan, Ziraat Bankası garantisiyle peşin ya da taksitli alacaklar. Böylece nakit akışını öngörülebilir hale getirmiş olacaklar. Alıcılar da uygun vade ve maliyette finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Ödemelerini 1,5 seneye ulaşan esnek vadelendirme ile yapacaklar. Böylece nakit akışlarını rahatlatacaklar. Yani kısaca, mal almak gerekince, bu kart ile para ödemeden satın alma yapılıyor

söylemlerini kullandı.

NAKİT AKIŞLARI RAHATLAYACAK

Satıcı da bu kimdir diye endişe etmeden malını güvenle satıp, parasını bankadan tahsil ediyor

diyen Başkan Sadıkoğlu, şunları kaydetti:

Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dâhilinde üyelerimiz bu sistemden faydalanabilecek. Böylece, artan korona virüs vakaları nedeniyle yeni tedbirlerin alındığı bu dönemde, nakit akışlarını rahatlatmış olacaklar. Bu vesileyle, imzalanan protokolün tüm üyelerimize ve KOBİ'lerimize hayırlı olmasını temenni ederken, üyelerimizi bu avantajlı finansman imkânından yararlanmaya davet ediyorum. Projenin hayata geçmesindeki katkılarından dolayı TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a teşekkürlerimiz sunuyorum.

Daha sonra söz alan Ziraat Bankası Bölge Müdürü İlker Ayhan ise, ticaretin her alanında bulunmayı amaç edinen bir banka olduklarını belirtti.

“TİCARETİ DESTEKLEYEN BİR BANKA OLMA AMACIMIZ VAR”

Bankart Tedarik Zinciri Finansman ürününün lansmanını yaptıklarını kaydeden Ayhan, “Bu anlamda depremden sonraki KOSGEB kredileri, daha sonraki temel ihtiyaç kredileri, işe devam kredileri, makine alımı yapmak isteyen müşterilerimiz için yaptığımız kredilerle ticaretin içerisinde sadece basit anlamda veren bir banka değil de, ticareti destekleyen bir banka olma amacımız var. Bu anlamda Bankart Tedarik Zinciri Finansman ürünümüzü lansmanını yaptık. Topraktan sofraya, denizden masaya 360 derece yaklaşımıyla sadece belli bir kısmı, belli bir bölümü, ticareti değil, üreticiyi, üreticinin arasındaki o zinciri de kredilendirmek, üretimde tedarikin devam ettirilebilmesi için ürün geliştirmeye çalışıyoruz. Bu ürünümüzle alıcı ve satıcı arasında bir tedarik zinciri kuruyoruz

şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, MTSO Başkanı Sadıkoğlu ile Ziraat Bankası Bölge Başkanı İlker Ayhan protokol imzaladı.