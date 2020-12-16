16 Ara 2020 - 19:03- Gündem

BÜYÜKŞEHİR'DEN İNTİHAR AÇIKLAMASI

Malatya Büyükşehir Belediyesi önceki gün belediye binasında yaşanan bir işçinin intihar girişimi ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, intihar girişiminde bulunan şahsın alkollü olduğunun tespit edildiği ve şahsın psikiyatri servisinde, yatarak tedavi edilmek istendiği ancak şahsın bunu kabul etmediğini belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada intihar girişiminde bulunan işçinin, madde bağımlısı olduğu da vurgulandı.