Busabah Malatya Busabah Malatya
16 Ara 2020 - 19:03- Gündem G: 16 Ara 2020 - 19:18

BÜYÜKŞEHİR'DEN İNTİHAR AÇIKLAMASI

Malatya Büyükşehir Belediyesi önceki gün belediye binasında yaşanan bir işçinin intihar girişimi ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, intihar girişiminde bulunan şahsın alkollü olduğunun tespit edildiği ve şahsın psikiyatri servisinde, yatarak tedavi edilmek istendiği ancak şahsın bunu kabul etmediğini belirtildi. Ayrıca yapılan açıklamada intihar girişiminde bulunan işçinin, madde bağımlısı olduğu da vurgulandı.
mask

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi.

Büyükşehir Belediyemizde 696 sayılı KHK kapsamında çalışmakta olan bir şahsın maaşını alamadığını iddia ederek intihara teşebbüs etmesi nedeniyle yazılı, görsel ve sosyal medyada birtakım yalan yanlış ve eksik bilgiler paylaşılarak, Belediyemiz hakkında olumsuz bir algı oluşturulmak istenmektedir. Bu nedenle Belediyemiz tarafından aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Büyükşehir Belediyemiz Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü emrinde Usta Yardımcısı olarak çalışan personelin kendi iddiasına göre sendika ile yapılan sözleşmeye rağmen bir önceki ay ile aynı maaşı aldığı ve kendisine haksızlık yapılarak maaşının kesildiği ve bu nedenle intihara teşebbüs ettiği bazı haberlerde yer almıştır. Konuyla ilgili olarak yapılan kısa bir inceleme neticesinde personelin iddia ettiği gibi bir durumun söz konusu olmadığı ortaya çıkarılmıştır. Bu personelle birlikte aynı zamlı sözleşmeye imza atan 2200 çalışana zamlar ve tüm sosyal haklar eksiksiz yansıtılmıştır. Ekim ve Kasım aylarındaki gün farklılıkları ve mesai ücretleri karşılaştırıldığında Sendika ile imzalanan tüm hakların personellerimizin tamamına yansıtıldığı açık bir şekilde ortadadır

denildi.

Yapılan açıklamada intihar girişiminde bulunan işçinin olay anında alkollü olduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

“İŞÇİ OLAY ANINDA ALKOLLÜYDÜ”

Ayrıca şahısla ilgili yapılan incelemelerde ve ortaya çıkan raporlarda kendisinin olay anında 122,5 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. İlgili şahsın, madde bağımlısı olduğu, psikiyatri servisinde yatarak tedavi edilmek istendiği, fakat şahsın bunu kabul etmediği daha öncede benzer girişimlerde bulunduğu doktor raporlarında yer almıştır. Dolayısıyla söz konusu olay bir kısım medyada yer aldığı gibi büyükşehir belediyemizin maaş ve özlük haklarıyla ilgili durumdan meydana gelmemiştir. Bu olaydan sonra ilgili personelin daha önceki psikolojik travmaları, ilgili doktor ve emniyet raporları göz önünde bulundurularak; kendisi ve görevi sırasında hizmet bekleyen vatandaşlarımıza olumsuz tepkiler vermesinin önüne geçmek amacıyla iş akdi iş hukuku kuralları kapsamında askıya alınmıştır ( Haber Merkezi)

# işçi, intihar, malatya, busabah gazetesİ, büyükşehir belediyesi, haber, Belediyesi

16 Ara 2020 - 19:03 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Fendoğlu Malatya’nın Ulaşım Sorunlarını TBMM’de Dile Getirdi mask
Fendoğlu Malatya’nın Ulaşım Sorunlarını TBMM’de Dile Getirdi
Berberler de Kritik Eşikte mask
Berberler de Kritik Eşikte
Malatyalıların Erken Seçim Yorumu mask
Malatyalıların Erken Seçim Yorumu
80 Kişiye Daha Ceza Kesildi mask
80 Kişiye Daha Ceza Kesildi
Askerlik Sevk Tarihleri Ertelendi! mask
Askerlik Sevk Tarihleri Ertelendi!
Milletvekili Hakan Kahtalı: Bu Yıl Üretimde Verimlilik Arttı mask
Milletvekili Hakan Kahtalı: Bu Yıl Üretimde Verimlilik Arttı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Büyükşehir Belediyesinde İntihar Girişimi mask
Büyükşehir Belediyesinde İntihar Girişimi
“Doğal Gaz Şirketi Büyük Balık Peşinde” mask
“Doğal Gaz Şirketi Büyük Balık Peşinde”
Avukatı Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı mask
Avukatı Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı
Hurda Araç Operasyonu mask
Hurda Araç Operasyonu
CHP'li Veli Ağbaba Hastaneye Kaldırıldı mask
CHP'li Veli Ağbaba Hastaneye Kaldırıldı
Çiğnedikçe İyileştiren Sakız mask
Çiğnedikçe İyileştiren Sakız

GALERİ

Depremzedeler Perişan mask
Depremzedeler Perişan
Kovalamaca Kazayla Son Buldu mask
Kovalamaca Kazayla Son Buldu
"Şu ana Kadar Yan Etkisi Olmadı" mask
"Şu ana Kadar Yan Etkisi Olmadı"
Büyükşehir Belediyesinde İntihar Girişimi mask
Büyükşehir Belediyesinde İntihar Girişimi
İnşaat Müteahhitleri Fahiş Fiyatlar Şikayetçi mask
İnşaat Müteahhitleri Fahiş Fiyatlar Şikayetçi
"Vefa"lı Görevliler Yaşlılara Umut Oluyor mask
"Vefa"lı Görevliler Yaşlılara Umut Oluyor
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL