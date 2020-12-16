BÜYÜKŞEHİR'DEN İNTİHAR AÇIKLAMASI

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi.
Büyükşehir Belediyemizde 696 sayılı KHK kapsamında çalışmakta olan bir şahsın maaşını alamadığını iddia ederek intihara teşebbüs etmesi nedeniyle yazılı, görsel ve sosyal medyada birtakım yalan yanlış ve eksik bilgiler paylaşılarak, Belediyemiz hakkında olumsuz bir algı oluşturulmak istenmektedir. Bu nedenle Belediyemiz tarafından aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Büyükşehir Belediyemiz Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü emrinde Usta Yardımcısı olarak çalışan personelin kendi iddiasına göre sendika ile yapılan sözleşmeye rağmen bir önceki ay ile aynı maaşı aldığı ve kendisine haksızlık yapılarak maaşının kesildiği ve bu nedenle intihara teşebbüs ettiği bazı haberlerde yer almıştır. Konuyla ilgili olarak yapılan kısa bir inceleme neticesinde personelin iddia ettiği gibi bir durumun söz konusu olmadığı ortaya çıkarılmıştır. Bu personelle birlikte aynı zamlı sözleşmeye imza atan 2200 çalışana zamlar ve tüm sosyal haklar eksiksiz yansıtılmıştır. Ekim ve Kasım aylarındaki gün farklılıkları ve mesai ücretleri karşılaştırıldığında Sendika ile imzalanan tüm hakların personellerimizin tamamına yansıtıldığı açık bir şekilde ortadadır
denildi.
Yapılan açıklamada intihar girişiminde bulunan işçinin olay anında alkollü olduğuna dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:
“İŞÇİ OLAY ANINDA ALKOLLÜYDÜ”
Ayrıca şahısla ilgili yapılan incelemelerde ve ortaya çıkan raporlarda kendisinin olay anında 122,5 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. İlgili şahsın, madde bağımlısı olduğu, psikiyatri servisinde yatarak tedavi edilmek istendiği, fakat şahsın bunu kabul etmediği daha öncede benzer girişimlerde bulunduğu doktor raporlarında yer almıştır. Dolayısıyla söz konusu olay bir kısım medyada yer aldığı gibi büyükşehir belediyemizin maaş ve özlük haklarıyla ilgili durumdan meydana gelmemiştir. Bu olaydan sonra ilgili personelin daha önceki psikolojik travmaları, ilgili doktor ve emniyet raporları göz önünde bulundurularak; kendisi ve görevi sırasında hizmet bekleyen vatandaşlarımıza olumsuz tepkiler vermesinin önüne geçmek amacıyla iş akdi iş hukuku kuralları kapsamında askıya alınmıştır ( Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.