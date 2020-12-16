16 Ara 2020 - 16:20- Eğitim

Yüz Yüze Eğitimde Yeşil Işık

Milli Eğitim Bakanlığı, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.