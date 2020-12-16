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16 Ara 2020 - 16:20- Eğitim G: 16 Ara 2020 - 16:36

Yüz Yüze Eğitimde Yeşil Işık

Milli Eğitim Bakanlığı, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan okullar hakkında Milli Eğitim Bakanlığı yeni kararlar aldı. Bakanlığın  sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir. ( İHA)

# eğitim, anaokulu, koronavirüs, İHA

16 Ara 2020 - 16:20 Malatya- Eğitim

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