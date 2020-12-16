MÜTEAHHİT MAĞDURU OLDU!

Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk Yama Dağı Kayak Merkezi konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Öztürk, Yama Dağı’ndaki sorunların müteahhit kaynaklı yaşandığı dile getirerek, “Gecikmeler müteahhitten kaynaklandı. Hatta Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında da ‘yol müteahhitlere verilerek ihale yapılsın’ dediler ben itiraz ettim. Çünkü Yama Dağı’ndaki gecikmeler müteahhit kaynaklı yaşandı. Ne kadar müteahhide verirseniz o kadar sorun yaşarsınız. Buranın temeli 2011’de atıldı çoktan hizmete girerdi ilk müteahhit yolu yapmadı, yarım bıraktı gitti. Yama dağı müteahhit mağduru oldu” dedi.

Kış aylarında Malatya turizmine katkı sunacağı dile getirilen ve yapımı ulaşım engeline takılan Yama Dağı Kayak Merkezi’nden sonunda beklenen haber geldi. Yol yapım çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı Kayak Merkezi’nin 2021’de aktif hale geleceği ifade ediliyor. Yama Dağı Kayak Merkezi hakkında BUSABAH gazetesine konuşan ve merkezle ilgili merak edilenleri bir bir anlatan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Kayak Merkezi’ne giden yolun bittiğini ve sadece 4 kilometrelik bir kısmın kaldığını söyledi.

“BEN İTİRAZ ETTİM”

“4 kilometrelik kısmı kış şartları nedeniyle yapılamadı. Şu anda herhangi bir çalışma yok” diyen Başkan Öztürk, “Yama Dağı’nda yol çalışmaları 2020’ de ihale yapılarak, çalışmalarına başlandı. Bu 30 kilometrelik bir yol. Bu yolun 20 kilometresi soğuk asfalt sathi kaplama zirveden başlayarak gelen yol. 10 kilometresi sıcak asfalt, 7 kilometre sathi kaplama yapıldı. Sıcak asfaltında yarısı yapıldı yarısı kaldı. Gecikmeler müteahhitten kaynaklandı. Hatta Malatya büyükşehir belediyesi meclis toplantısında da ‘yol müteahhitlere verilerek ihale yapılsın’ dediler ben itiraz ettim. Çünkü Yama Dağı’ndaki gecikmeler müteahhit kaynaklı yaşandı. Ne kadar müteahhide verirseniz o kadar sorun yaşarsınız. buranın temeli 2011’de atıldı çoktan hizmete girerdi ilk müteahhit yolu yapmadı yarım bıraktı gitti. yama dağı müteahhit mağduru oldu” şeklinde konuştu.