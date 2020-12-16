DSÖ’ye büyük görev düşüyor

Çin aşıyla ilgili söylentileri değerlendiren Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, aşının koruyu özelliği bulunduğunu kaydetti. Başkan Bingöl, sendika olarak aşı uygulamasını desteklediklerini belirterek,
Bizim rahatsızlık duyduğumuz şey de bu tür spekülatif haberler. Bu haberleri ortadan kaldırmak da Dünya Sağlık Örgütü’ne ve süper devletlere büyük görev düşüyor
dedi.
Covid-19’un sağlıkta dünyayı ciddi olarak etkisi altına aldığını dile getiren Başkan Bingöl, salgının halen dünyada yayıldığını söyledi.
“İŞ YÜKÜ 5 KAT DAHA ARTTI”
Sıkıntılarına kulak verilmesini talep eden Başkan Bingöl,
Bizler sağlık çalışanları olarak iş yükümüzün ciddi bir şekilde artması, Sağlık Bakanımızın söylediği değerlendirmeler çerçevesinde, sağlık çalışanlarının iş yükünün 5 kat daha fazla arttığı yönünde. Bizlerde bunu sahada yaşayarak vatandaşlarımıza, ülkemize nasıl faydalı olabiliriz, bunun mücadelesi içerisindeyiz. Bizler Sağlık-Sen olarak sahada ciddi bir efor sarf ediyoruz. Sağlık çalışanlarının da çok ciddi bir şekilde yıprandığına şahitlik ediyoruz. Sağlık çalışanları olarak sıkıntılarımıza, problemlerimize kulak verilmesini talep ediyoruz
diye konuştu.
“AŞININ ÖZELLİĞİ KORUYUCU OLMASI”
Aşının ücretsiz olarak yapılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Bingöl,
Aşıyla ilgili Bakanlığımızın aldığı ilk karar ilk olarak aşı, sağlık çalışanlarına uygulanacak. Tabii ki aşının özelliği koruyucu olmasından kaynaklanıyor. Bu süreç içerisinde aşının ilk etapta sağlık çalışanlarına yapılması önemli. Çünkü sağlık çalışanlarının sağlıklı, sıhhatli olması gerekir ki, vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam sunabilelim. Sağlık çalışanları olarak ilk etapta sağlık çalışanlarına yapılacak aşıyı destekliyoruz. Aşı ilk etapta sağlık çalışanlarına yapılacak, ikinci etapta 60 yaş ve üzeri kronik hastalığı bulunanlara, üçüncü etapta 60 yaş ve altı ile bir kronik hastalığı bulunanlara ve özellikli görevleri bulunanlara aşı yapılacak. Bu çok önemli. Aşıların ülkemizde ücretsiz olarak yapılması sosyal devlet anlayışının bir göstergesi. Aşıların buna uygun bir şekilde yapılacağı ve devletin vatandaşının yanında olduğunu hissettirmesi bizler için çok önemli. Biz ücretsiz olarak uygulanacak aşıyı önemsiyoruz
şeklinde konuştu.
“AŞILAR GÖNÜLLÜ OLANLARA YAPILDI”
Aşıyla ilgili spekülatif haberleri değerlendiren Başkan Bingöl, şunları kaydetti:
Bunlar tamamen bilimsel ve teknik konular. Ülkemiz de yapılan aşıların da daha önceden getirilip, gönüllü olan vatandaşlarımıza yapıldı. Bunların şu anda 1, 2 ve 3’üncü fazları yapılıyor. Bunlar bu süreç içerisinde değerlendirecektir. Bizim rahatsızlık duyduğumuz şey de bu tür spekülatif haberler. Bu haberleri ortadan kaldırmak da Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) ve süper devletlere büyük görev düşüyor. Sağlık Bakanlığımız bununla ilgili değerlendirmeleri yapıyor. Aşılar gönüllü olanlara yapıldı. Bunlar takip ediliyor. Bir yıldan bu yana bu virüse karşı net bir tedavi sistemi oluşturulamıyor. Bununla ilgili yapılması gereken bu tür koruyucu desteklerin tüm devletlerin, dün sağlık örgütleri tarafından değerlendirilip insanlara adil bir şekilde sunulması gerekiyor. Aşıyla ilgili farklı düşünceler olabilir. Aşının laboratuvar ortamında tekrar değerlendirilip, ona göre bir karar alıp, insanlara uygulanırsa daha sağlıklı olur diye düşünüyoruz.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.