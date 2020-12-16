16 Ara 2020 - 11:25- Yaşam

DSÖ’ye büyük görev düşüyor

Çin aşısıyla ilgili yapılan spekülasyonları bir de Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl değerlendirdi. Aşı çalışmasını sendika olarak desteklediklerini ifade eden Başkan Bingöl, BUSABAH gazetesine konuşarak önemli açıklamalarda bulundu.