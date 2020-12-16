BUSABAH gazetesi yazdı; Valilik harekete geçti

BUSABAH gazetesi tarafından dünkü sayımızda yayınlanan "Yoksulluktan eğitim alamıyorlar” başlıklı haberimizle Özgül ailesinin feryadını kamuoyuna aktarmış, birisi engelli iki çocuklarının pandemi süreci başladığından dolayı hem internet hem de bilgisayarlarının olmamasından dolayı eğitim alamadıklarını dile getirmiştik. Malatya Valisi Aydın Baruş, Özgül ailesinin bu acı dramına kayıtsız kalmadı. Dün Özgül ailesini evlerinde ziyaret eden Malatya Valisi Aydın Baruş, ailenin sıkıntılarının giderilmesi için gerekli talimatları verdi.

BARUŞ, ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Yaşadığı maddi zorlukları dile getiren Dursun Özgül, evde biri engelli olan çocukları Ömer’in rehabilitasyonu için Vali Baruş’tan yardım istedi. Vali Aydın Baruş da Milli Eğitim ile görüşerek Ömer’in eğitim alabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Ayrıca çocuğun sağlığı konusunda da yardımcı olunabilecek bir durum olursa haberdar edilmesini söyledi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Bülent Hancı’nın da hazır bulunduğu ziyarette Vali Baruş, Vakıf olarak ailenin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla İl Müdürü Bülent Hancı’ya gerekli talimatları verdi.

“HAYIRLI BİR İNSAN OLURSUN İNŞALLAH”

6. Sınıfa giden oğulları Ahmet’in eğitim konusunda yaşadığı sıkıntıları anlatan Anne Dursun Özgül, çocuklarının derslerinde başarılı olduğunu fakat bu süreçte evlerinde internet ve tabletleri olmadığı için derslerden geri kaldığını söylemesi üzerine Vali Aydın Baruş, Ahmet için getirdikleri tableti vererek,

Hayırlı olsun, derslerini sakın aksatma, seni iyi yerlerde görmek istiyoruz. Kendine, ailene ve vatanına hayırlı bir insan olursun inşallah

dedi.

Ayrıca Telekom İl Müdürü Nevin Ertargın’ı da arayarak Seyran Mahallesinde bulunan ikamete en kısa sürede internet getirilmesi talimatını verdi.