BUSABAH’tan Başkan Güder’e Ziyaret

“Yeter ki Malatya’mız Kazansın”
BUSABAH gazetesi Yönetim Kurulu, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yerel basının önemli olduğunu, basını yol gösterici olarak gördüklerini belirterek, istişarelerde bulundu.
BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın,
Ortak paydamız Malatya, Malatya menfaatleri doğrultusunda; doğru, tarafsız ve güvenilir haberin adresi olarak tanınmaktan gurur duyuyoruz. Bizim amacımız tamamen Malatya’nın kazanması. Biz herkese, her kesime aynı mesafedeyiz. Ancak duruş olarak, tarafsız habercilik bizim olmazsa olmazımız. Tarafsız ve özgür herkese eşit haber anlayışımızla Malatya menfaatine olan her ne varsa onun arkasındayız. Yeter ki Malatya’mız kazansın.
dedi.
Başkan Osman Güder’de bu nazik ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade etti.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.