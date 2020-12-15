15 Ara 2020 - 18:21- Gündem

BUSABAH’tan Başkan Güder’e Ziyaret

BUSABAH gazetesi Yönetim Kurulu, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yerel basının önemli olduğunu, basını yol gösterici olarak gördüklerini belirterek, istişarelerde bulundu.