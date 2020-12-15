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15 Ara 2020 - 18:21- Gündem G: 15 Ara 2020 - 18:27

BUSABAH’tan Başkan Güder’e Ziyaret

BUSABAH gazetesi Yönetim Kurulu, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yerel basının önemli olduğunu, basını yol gösterici olarak gördüklerini belirterek, istişarelerde bulundu.
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“Yeter ki Malatya’mız Kazansın”

BUSABAH gazetesi Yönetim Kurulu, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, yerel basının önemli olduğunu, basını yol gösterici olarak gördüklerini belirterek, istişarelerde bulundu.

BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Aydın,

Ortak paydamız Malatya, Malatya menfaatleri doğrultusunda; doğru, tarafsız ve güvenilir haberin adresi olarak tanınmaktan gurur duyuyoruz. Bizim amacımız tamamen Malatya’nın kazanması. Biz herkese, her kesime aynı mesafedeyiz. Ancak duruş olarak, tarafsız habercilik bizim olmazsa olmazımız. Tarafsız ve özgür herkese eşit haber anlayışımızla Malatya menfaatine olan her ne varsa onun arkasındayız. Yeter ki Malatya’mız kazansın.

dedi.

Başkan Osman Güder’de bu nazik ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade etti.

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15 Ara 2020 - 18:21 Malatya- Gündem

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