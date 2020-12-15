MALATYA İLE TARİHE GEÇTİ

Süper Lig'de 17 sezon forma giyen ve çıktığı 489 maçta 162 kez gol sevinci yaşayan Yeni Malatyaspor'un deneyimli forveti Umut Bulut, Fenerbahçe karşısında Süper Lig kariyerindeki 489. maçına çıkarak Süper Lig tarihinde Oğuz Çetin (503 maç), Rıza Çalımbay'ın (494 maç) ardından Süper Lig tarihinde en çok forma giyen 3. futbolcu oldu. 100’ler kulübünün aktif futbolcusu olan Umut, Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formasıyla lig kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı gol atma başarısı gösterdi.

FENER’E 12. GOLÜNÜ ATTI

2019-2020 sezonunun devre arasında takıma transfer olan Umut Bulut, Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası müsabakasında ise 1 gol kaydetti. Sarı kırmızılı takımın Fenerbahçe karşısında ikinci golünü kaydeden Bulut, Fenerbahçe'ye kariyerinde lig ve kupa müsabakalarında 12 gol attı. Bulut karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada,

Sürekli üstüne koyan bir Yeni Malatyaspor var. Geçen hafta da Başakşehir’e karşı çok iyi mücadele ettik. Oyun yapımız, hırsımız üzerine koyarak devam ediyor. Bugün de bunu galibiyetle perçinledik. Bu galibiyet hem gücümüzü gösterdi. Hem de neler yapabileceğimizi. Enteresandır. Öyle bir anda Fenerbahçe ile oynuyorum ki gol atmam gereken maç oluyor. Fenerbahçe’ye karşı özel, ayrı bir motivasyonum yok. Sahada kazanmak için hazırlandım. Kısmet yine gol atmak nasip oldu.

ifadelerini kullandı.