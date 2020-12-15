Kaplan Ava Çıkıyor!

Fenerbahçe karşısında sergilediği kaliteli futbolla hafızalara kazınan bir galibiyete imza atan Yeni Malatyaspor bugün Türkiye Kupası mesaisine çıkacak. Bu sezon hem ligde hem kupada başarılı sonuçlara imza atmak isteyen Sarı kırmızılılar TFF 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon ile Malatya Stadyumu’nda kozlarını paylaşacak. Saat 17.00’den itibaren A Spor’dan canlı yayınlanacak olan karşılaşmayı Burak Pakkan, Oğuz Terzi ve Suat Güz hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmada dördüncü hakemi olarak ise Şahin Berker görev yapacak.
ROTASYON BEKLENİYOR
Koronavirüs salgını nedeniyle tek maç eleme usulüne göre ve seyircisiz oynanacak karşılaşmada kazanan takım bir üst tura çıkacak. Hafta sonu Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla dönen Doğu Anadolu ekibinde moraller ise yerinde. Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını ara vermeden Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdüren Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları bulunan Lukoki ve Wallace dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Bu sezon Türkiye Kupası’nda şuana kadar 2 maç oynayan ve 4 gol bulan Yeni Malatyaspor, son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmezken, sahasında oynadığı 7 maçta ise henüz mağlubiyet almadı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun kadroda rotasyona gitmesi beklenirken Yeni Malatyaspor’un Karadeniz ekibi karşısına yedek ağırlık ilk onbirle çıkması bekleniyor. Kaplanın sahaya kalede Herrera, savunmada Bülent Cevahir, Murat Akça, Hadebe, Zeki Yavru, orta sahada Ahmed Ildız, Zuqui, Mustafa Eskihellaç, hücum bölgesinde ise Fofana, Jetmir Topalli ve Tetteh on biriyle çıkması bekleniyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.