Yeşilyurt’ta Nevşehir Hazırlıkları Başladı

Bu sezon ikinci kez mücadele ettiği 3. Ligde üst sıralarda yer almayı hedefleyen Yeşilyurt Belediyespor 1877 Alemdağspor ve Artvin Hopaspor galibiyetleriyle iyi bir çıkış yakaladı. Haftayı altıncı basamakta tamamlayan Malatya ekibi 20 Aralık Pazar günü deplasmanda teknik direktör Mert Korkmaz’ın çalıştırdığı Nevşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşillilerin teknik direktör Nihat Balan, ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını kaydederek yuları yönlü gidişatı Nevşehir karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi.

İYİ TAKIM VURGUSU

Artvin Hopa karşısında alınan 3 puanın önemine vurgu yapan Balan,

Bu haftaya kadar geriden dönerek maçı çeviren bir ekiple karşılaştık. Son haftalarda düşüş eğilimindelerdi ama karşılaşmanın zor geçeceğini bekliyorduk. Fizik ve kalitemiz ilk haftalara göre daha iyi durumda. İyi skorlar geldikçe hem psikolojik olarak hem moral olarak lige iyice asıldık. Üst sıraları hedefleyen düşünceyle başlamıştık. Sıkıntılarımızı arada gidere gidere, kart cezalılarımız birikmişti. Şimdide önümüzdeki hafta oynayacağımız Nevşehir maçında Halil’i kayıp ettik. Kart cezalısı durumuna düştü. Sonuçta kazandık. Kazanmak alışkanlık yapıyor. Dışarda iyi oynayan ligin sayılı takımlarından biriyiz. İçerde kayıp ettiğimiz puanlarımız oldu. Son haftalarda onunda üstesinden gelmeye başladık. İyi gidiyoruz inşallah böyle devam ederiz.

ifadelerini kullandı.