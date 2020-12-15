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15 Ara 2020 - 13:00- Spor G: 15 Ara 2020 - 13:08

Yeşilyurt’ta Nevşehir Hazırlıkları Başladı

TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçen haftayı 3 puanla kapatan Yeşilyurt Belediyespor ligin 14.haftasında oynayacağı Nevşehir Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı. Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan turuncu yeşilliler son haftalarda yakaladığı çıkışı Nevşehir maçıyla sürdürmeyi istiyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Bu sezon ikinci kez mücadele ettiği 3. Ligde üst sıralarda yer almayı hedefleyen Yeşilyurt Belediyespor 1877 Alemdağspor ve Artvin Hopaspor galibiyetleriyle iyi bir çıkış yakaladı. Haftayı altıncı basamakta tamamlayan Malatya ekibi 20 Aralık Pazar günü deplasmanda teknik direktör Mert Korkmaz’ın çalıştırdığı Nevşehir Belediyespor ile karşılaşacak. Bu maçın hazırlıklarını sürdüren turuncu yeşillilerin teknik direktör Nihat Balan, ligde iyi bir çıkış yakaladıklarını kaydederek yuları yönlü gidişatı Nevşehir karşısında da sürdürmek istediklerini söyledi.

İYİ TAKIM VURGUSU

Artvin Hopa karşısında alınan 3 puanın önemine vurgu yapan Balan,

Bu haftaya kadar geriden dönerek maçı çeviren bir ekiple karşılaştık. Son haftalarda düşüş eğilimindelerdi ama karşılaşmanın zor geçeceğini bekliyorduk. Fizik ve kalitemiz ilk haftalara göre daha iyi durumda. İyi skorlar geldikçe hem psikolojik olarak hem moral olarak lige iyice asıldık. Üst sıraları hedefleyen düşünceyle başlamıştık. Sıkıntılarımızı arada gidere gidere, kart cezalılarımız birikmişti. Şimdide önümüzdeki hafta oynayacağımız Nevşehir maçında Halil’i kayıp ettik. Kart cezalısı durumuna düştü. Sonuçta kazandık. Kazanmak alışkanlık yapıyor. Dışarda iyi oynayan ligin sayılı takımlarından biriyiz. İçerde kayıp ettiğimiz puanlarımız oldu. Son haftalarda onunda üstesinden gelmeye başladık. İyi gidiyoruz inşallah böyle devam ederiz.

ifadelerini kullandı.

# Artvin Hopaspor, 3. lig, yeşilyurt belediyespor, alemdağspor, Mert Korkmaz, nevşehir belediyespor, malatya, mücadele

15 Ara 2020 - 13:00 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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