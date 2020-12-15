Palamut, Şeker Hastalarına İyi Geliyor

Türkiye’nin özellikle Batı ve Kuzeybatı kesimlerinde yetişen meşe palamudu, şeker hastalığına iyi geliyor. Kısaca palamut olarak bilinen bu meyve doğada kendi başına yetiştiği için kimyasal atıklardan uzakta, tarımsal ilaç ve gübre gibi etkenlerden etkilenmemiş bitkiler arasında yer alıyor. Anadolu’da birçok hastalık tedavisinde kullanılan meşe palamutları kahve yapımında da kullanılıyor.

Meşe palamudu hakkından BUSABAH gazetesine konuşan Aktar Abdullah Yakar, meşe palamudu bitkisinin kestane türünden olduğunu aynı zamanda pelit denilen yemiş cinsinde sert ve tırnaklı bir meyve olduğunu dile getirdi. Yakar, “Pelidin tatlı meyveleri olmakla beraber genellikle tadı acıdır. Tabiatı gereği doğal ortamlarda yetişen palamut, doğada yaşayan bazı yabani hayvan türlerinin besin kaynağıdır” dedi.

“ ÇOK SERT BİR YAPISI VARDIR”

Kısaca meşe palamudunun türlerinden ve yapısından bahseden Aktar Abdullah Yakar,

Meşe palamudu ya da kısaca palamut, Türkiye'de yetişen meşe ağacının sap kısmı kapalı ve oval, diğer kısmı açık olan ve içinde pelit denilen kestane türünden yemişi olan sert ve tırnaklı bir meyvedir. Bazı türlerinin pelidi uzunca olur, kabuğundan dışarı çıkar ve fındığa benzer. Pelidin tatlıları olmakla birlikte genellikle acıdır ve hayvan yemi olarak kullanılır. Alakabak kuşu ve sincap, tavşan gibi kemirgen yabani hayvanların en önemli besin kaynağıdır. Palamut ise tanen bakımından zengindir ve şırası sepicilikte ve boya sanayiinde kullanılır. Türkiye'nin batı ve kuzeybatı kesimlerinde daha çok rastlanır. Çalı türleri olduğu gibi kalın gövdeli, geniş ve yüksek türleri de vardır. Bu türleri yüzlerce yıl yaşar. Toprağa karışan ya da yabanıl hayvanların kışın yemek için toprağa gömdüğü pelitlerden ürer. Çok sert bir yapısı vardır. Kerestecilikte kullanıldığı gibi yüksek kalorili yakacak olarak da kullanılır.

ifadelerine yer verdi.

PALAMUDUN FAYDALARI

Birçok hastalık tedavisinde kullanılan meşe palamutlarının kahve yapımında da kullandığını söyleyen Yakar, bu kahvenin genelde şifa maksadıyla kullanıldığını söyledi ve sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Bitki, kabızlık yapıcı etkisinden dolayı özellikle ishal vakalarında kullanılır. Mikrop öldürücü ve kanama durdurucu özelliğinden dolayı açık yaralarda tozu faydalıdır. Kanama durdurucu özelliğinden dolayı mide kanamalarında, damarlardaki büzücü etkisinden dolayı basurda kullanılır. Bazı eski kitaplarda prostat için kullanıldığı bilgileri mevcuttur. Çörek otu ile birlikte kullanılması şeker hastalarına fayda verir. Özellikle çocuk ishallerinde, bel gevşekliğinde, frengiyi önleme de çok faydası görülür. İdrarın damla damla gelmesini kesmek için kullanılır. Yine özellikle altını ıslatan çocuklarda palamut tozunun balla macun yapılarak kullanılması büyük fayda verir.

Meşe palamudunun hangi hastalıklara iyi geldiğini ve kullanım alanlarını anlatan Aktar Yakar,

Haricen pelit tozunun zeytinyağı ile karıştırılıp saç kıran bölgesine sürülmesi büyük fayda verir. Memeli basur hastalarında, palamut çayına bir pamuk batırılarak sürülmesi basur memelerini küçültür. Mide rahatsızlıklarında palamut çayı fayda verir ve ateş düşürücü etkisi vardır. İshal ve dizanteriyi kesip, bağırsak bozukluklarını giderir. Meşe kabukları ve palamutla hazırlanan banyo suyu egzama için fayda verir. Ayrıca palamut, boya sanayisinde de kullanılmaktadır. Yaklaşık 500 yıl ömrü olan meşe ağacı ve meyvesi pelitin bilinen herhangi bir yan etkisinin olmaması bu bitkiye olan talebi de arttırıyor. Doktor tavsiyesiyle ve doz aşımı yapmadan kullanımı tıbbı tedaviye destek verir.