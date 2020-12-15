Cömertoğlu: Ahmet Çakır Döneminde Yaşadığımız Bir Sıkıntıydı

Meclis gündemini meşgul eden 6. madde için söz alan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ihale usulüyle yol bakım çalışmalarının her belediyenin ihtiyacına göre yapılması konusunda fikirlerini beyan etti. Cömertoğlu,

13 ilçede yapacağınız ihaleyi bir taşerona vermek geçmiş yıllarda Ahmet Çakır döneminde yaşadığımız bir sıkıntıydı. O nedenden dolayı bu paketin ilçe ilçe ayrılıp ilçe bazında Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilmesi hizmet bütünlüğünü arttıracaktır. Bu işin ilçe ilçe yapılmasını bu esas dâhilinde şart görüyorum.

dedi.

“YOĞUN BİR ŞEKİLDE ÇALIŞTIK”

Gündemin 6. Maddesi, “13 ilçede 2021,2022,2023 yıllarında yatırım programında yer alacak asfalt kaplama işleri, stabilize, toprak işleri ve trafik işaretlemeleri yapılması işlerinin 3 yıl süreli ihaleye çıkarılması hakkındaki Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığının teklifi” hakkında açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay,

Sayın başkanım daha öncede beyan ettiğimiz gibi 13 ilçede özellikle taşra yollarında 2020 yılında yoğun bir şekilde çalıştık ama elimizde olmayan bazı nedenler oldu. Örneğin koronavirüs zaman zaman deprem oldu. Sizin dediğiniz programa yetişebilmek için ihale marifetiyle de daha verimli bir şekilde yapmak istiyoruz.

şeklinde konuştu.

“GEÇMİŞ YILLARDA YAŞADIĞIMIZ BİR SIKINTIYDI”

İhalelerin tek bir müteahhit tekelinde toplanmamasını ve ihalelerin yer bazdaki müteahhitlere belediyenin belirlediği paketlere göre verilmesini isteyen Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu,

İlçelerdeki çalışmalarınızı takdirle izliyoruz. Ama bu konudaki ihalelerinde bizim yapamadığımızı birisi yapsın mantığını sormak isterim. Şimdi 13 ilçede ihaleyle bu yapılacak ama hangi esas ve usulle yapılacak, dışarıdan gelen birine verip buradaki yani yereldeki yolları yapacak bu yaklaşım toplayıcı bir yaklaşım değil her ilçeyi paket yaparak buradaki yerel taşeronlarla direkt muhatap edip bu konuda bir sistem geliştirilecekse tamam. Ama 13 ilçede yapacağınız ihaleyi bir taşerona vermek geçmiş yıllarda Ahmet Çakır döneminde yaşadığımız bir sıkıntıydı. O nedenden dolayı bu paketin ilçe ilçe ayrılıp ilçe bazında Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilmesi hizmet bütünlüğünü arttıracaktır. Bu işin ilçe ilçe yapılmasını bu esas dâhilinde şart görüyorum.

ifadelerine yer verdi.

Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cömertoğlu’na cevaben verdiği yanıtta yerel anlamda verilen bazı müteahhitler tarafından işin aksadığını bu nedenden dolayı yapılan çalışmaların da aksaklığa uğradığını belirtti.

“NE KADAR MÜTEAHHİT O KADAR PROBLEM”

Konuya ilişkin söz alan Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk,

Sayın başkanım tabii bu maddenin oylanması konusunda bazı endişelerimiz var. Yazıhan’da bu sene çok anlamlı bir asfalt çalışması yapıldı. Bu konudan dolayı Yol Altyapı Daire Başkanlığı’na teşekkür ediyorum. Yalnız Yazıhan’da bir yolumuz müteahhitte ihale edildi. Ne yazık ki o müteahhittin eksikliklerini tekrardan Yol Altyapı Daire Başkanlığı tamamladı. Ne kadar müteahhit o kadar problem. Sıkı bir denetimin olması lazım.

sözlerini kaydetti.