“Esnaf Evinin Kirasını Ödeyemiyor“

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin,
Esnaf sadece işyeri kiralarını değil, evinin kirasını, evinin faturalarını da ödeyemiyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan hem kira, hem vergi, hem de fatura hibe desteği müjdesi bekliyoruz
dedi.
Keskin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:
“KİRALARDA DÜZENLEMEYE GİDİYORUZ”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kiralarda da düzenlemeye gidiyoruz’ açıklaması esnaf ve sanatkâr camiamızda büyük bir beklenti oluşturmuştur. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında esnaf ve sanatkârlarımız dükkânlarını geç açıyor ve erken kapatıyor. Ancak çok önemli bir kısmı ise dükkânını aylardır açamıyor, araç kontağını çalıştıramıyor. Ancak kiralar işliyor, faturalar gelmeye devam ediyor, vergiler işlenmeye devam ediyor. Esnaf sadece işyeri kiralarını değil, evinin kirasını, evinin faturalarını da ödeyemiyor. Hem açık olan, hem de kapalı olan esnaf mağdur. Servisçi esnafımız, nakliyeci esnafımız şoför esnafımız büyük sıkıntı içinde. Okul kantini işleten, üniversitelerde kiracı durumunda olan esnaflarımız, kırtasiyeci esnafımız çok büyük bir mağduriyet içinde. Okul, üniversite ve tüm kamu kurumlarındaki esnafın kiraları hibe edilmeli ve ödenmiş kiralar geri iade edilmeli. Esnaf ve sanatkârın kiraları hibe desteği şeklinde verilmeli. Çünkü esnaf şu anda daha önce verilen kredileri ödeyemiyor. Kahvehane, çay ocağı, servisçi, nakliyeci, eğlence merkezi, kuaför, kafeler, kırtasiyeci ve diğer mağdur esnafının ve yanında çalıştırdığı elemanlarının evinin elektrik ve doğalgaz faturaları için de destek verilmeli. Belediyelere ödenen esnaf vergi ve harçları ile ilgili kanunu düzenleme yapılmalı ve belediyelere bu konuda yetki verilmeli. Bu kış çetin geçmemeli, bu kış, kara kışa dönüşmemeli. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan hem kira, hem vergi ve harçlar ile hem de fatura hibe desteği müjdesi bekliyoruz.
(Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.