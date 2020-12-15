15 Ara 2020 - 12:36- Gündem

“Esnaf Evinin Kirasını Ödeyemiyor“

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kiralarda da düzenlemeye gidiyoruz’ açıklaması üzerine yaptığı değerlendirme de, kira, vergi, ve faturalar için hibe desteği müjdesi beklediklerini bildirdi.