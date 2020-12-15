Geçen Yıl 38, Bu Yıl 36 Lira

Üreticiler artışı yeterli bulmadı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, “Et ve Süt Kurumu, üreticilerin mağduriyetini gidermek için dünden itibariyle fiyatlarını artırdı. Buna göre, ithal menşeili karkas alım fiyatı 33 liradan 35 liraya; yerli menşeili karkas alım fiyatını ise 34 liradan 36 liraya çıkardı” sözleri üreticileri bir nebze olsun sevindirse de ne yazık ki, üreticinin yarasına merhem olmaya yetmedi. İstediklerini bir türlü alamayan üreticiler bundan sonraki süreçte devamlı artan yem fiyatlarıyla alakalı bir açıklama yapan Malatya İli Kırmızı Et Üreticileri Birlik Başkanı Mehmet Taneli, karkas et fiyatının geçen yıl 38 lira olduğunu hatırlatarak, ne hikmetse fiyatların düştüğünü söyledi.

ÜRETİCİLER MAĞDUR

“Yem fiyatları ve diğer giderlerde ciddi anlamda maliyetler yükseldi” diyen Başkan Taneli,

İnsanlarımız, üreticilerimiz şu anda ciddi anlamda mağdurlar. Bu zammı daha önce bekliyorduk. Bu konuda Tarım ve Orman Bakanımıza ve Et ve Süt Kurumuna da teşekkür ediyoruz. Bu süre içinde ciddi anlamda yetiştiricilerimiz zarar ettiler ve üreticilerimiz 33-34 liraya et sattılar. 40 -45 gün bu fiyatlardan et satıldı. Bu arada fırsatçılar maalesef faydalandı. Bu sürede fiyatlar düştü ama marketlerdeki et satış fiyatları yükselmeye devam etti. Yani üreticinin eline bir şey geçmedi. Şu anda da dikkat ederseniz marketlerde et fiyatları yükseliyor. Yani şu ana kadar et fiyatları 4 lira düşmüş olmasına rağmen marketlerde bir kuruş dahi fiyatlar düşmemiştir. Üstelik market fiyatlarındaki et fiyatları yükselmeye devam etmiş durumdadır.

diye konuştu.

GEÇEN YIL KARKAS ET FİYATLARI 38 LİRAYDI

Açıklanan fiyatın yeterli olmadığını belirten Taneli,

Yetiştiricilerimiz şu anda zor durumdadır. Açıklanan fiyatların bu şekilde çıkması üreticinin lehinedir. Bu fiyat iyi ama yeterli değil. Daha geçen yıl karkas et fiyatları 38 liraydı. Karkas et fiyatına 2 lira daha gelmesi gerekiyordu. Ama yapılan zam tabii ki yine de üreticinin lehinedir. Bu yapılan zamdan dolayı yetkililere teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek süreçte üreticilerin durumlarını da göz önüne alırlar alım fiyatlarını 38 lira yaparlar. Bizim talebimiz bu yöndedir. Çünkü üreticilerin ürettikleri mal şu an 38 liraya mal oluyor. 38 lira dahi kurtarmıyor. Diğer yandan elinde kesilecek hayvanı bulunan yetiştiricilerimize de sesleniyorum. Elinde kesilecek hayvanı bulunanlar Et ve Süt Kurumuna veya Birliği’mize müracaat etmeleri halinde hayvanlarının kesiminde yardımcı olabiliriz.

ifadelerini kullandı.