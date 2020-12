15 Ara 2020 - 12:32- Gündem

Geçen Yıl 38, Bu Yıl 36 Lira

Et ve Süt Kurumunun karkas et fiyatında artışa gitmesi üreticileri memnun etmedi. Artan yem fiyatları karşısında bu artışı yetersiz bulunan üreticiler, geçen yıl karkas et fiyatının 38 lirayken, bu yıl bu fiyatın düşürülmesini manidar buluyorlar.