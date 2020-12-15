15 Ara 2020 - 12:26- Gündem

Başlattığı Kampanya Türkiye’nin Gündemi Oldu

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi devam eden korona virüs salgını birçok sektörü olumsuz etkiliyor. Alınan tedbirler özellikle küçük esnafı derinden sarstı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun geçtiğimiz günlerde başlattığı “Gün Birlik Günü, Yerel Esnafına Sahip Çık” kampanyası esnaf camiası için bir umut ışığı olurken, kampanya kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.