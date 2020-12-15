Başlattığı Kampanya Türkiye’nin Gündemi Oldu

Sadıkoğlu’nun Esnaf Çağrısı İlgi Gördü
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından başlatılan ve kısa sürede Türkiye gündemine gelen “Gün Birlik Günü, Yerel Esnafına Sahip Çık” kampanyası kapsamında esnafları ziyaret eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,
Böylesine önemli bir farkındalığın öncüsü olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. İçinden geçtiğimiz sıkıntılı süreçte vatandaşlarımızı yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet ediyoruz.
dedi.
Kampanya kapsamında bastırılan ve üzerinde “Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık” sloganı bulunan afişler şehirdeki esnafların camlarına asıldı.
SADIKOĞLU, ALIŞVERİŞİNİ YEREL ESNAFTAN YAPTI
Esnafı ziyaret ederek kampanya hakkında istişarelerde bulunan Başkan Sadıkoğlu, esnaflardan alışveriş yaparak kampanyaya destek verdi. İçinden geçtiğimiz süreçte dayanışmaya daha çok ihtiyacımız olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu,
Dayanışma kültürü ülkemizde ahilik kültürünün bir parçasıdır. Esnafın, esnaf komşusuyla, vatandaşın esnafla olan dayanışması öteden beri kültürümüzde var olmuştur. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci tamda bu kültürü yaşamamız gereken bir zamandır. Malatya’mız kadirşinas bir memlekettir, ahde vefayı iyi bilir. Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, kapanmalar gibi birtakım tedbirler alınıyor. Elbette bu tedbirleri destekliyoruz, sağlık açısından ve virüsten en az seviyede etkilenmek açısından önemli. Ancak getirilen mecburi kısıtlamalar esnafımızın toparlanmasına fırsat vermiyor. Ülkemizde neredeyse 1 yıla yaklaşan salgın süreci ve sağlıklı ticari hayata dönemeyişimiz şehrimizdeki küçük ve orta ölçekli esnafımızın dayanma gücünü zorluyor. Bu noktada, esnafın düşmüş olduğu sıkıntılı süreçte hemşerilerimizden destek istiyoruz. İnternetten, global firmalardan ve büyük ölçekli dev zincir markalardan alışveriş yapmak esnafımızı ve üretecimizi zor duruma sokuyor. Yerel esnafımız hayatımızın her anında bizimle. Kimimizin kapı komşusu, kimimizin akrabası. Taziyemizde düğünümüzde onlar hep yanımızda. Biz bu süreçte bu insanları yaşatamazsak, toparlanmaları zor olur. 30-40 yıllık esnafımız kaybolup gittiği takdirde global firmaların bize hiçbir katkısının olmayacağını biliyoruz. Bundan dolayı hemşerilerimizden yerel esnafımızdan alışveriş yapmalarını istiyoruz.
dedi.
GURUR DUYUYORUZ
Kampanyanın kısa sürede ülke gündemine geldiğini ve tüm oda ve borsaların benzer çağrılar yaptığının altını çizen Başkan Sadıkoğlu,
Bu konuda bir çağrı yaptık, bu çağrımız Malatya’dan tüm ülkeye yayıldı. Ülke çapında neredeyse tüm oda ve borsa başkanlarımız bizim yaptığımız çağrıyı örnek alarak aynı çağrıyı kendi illerinde yaparak farkındalığa katkı sundular. Bu farkındalığın Malatya’dan Türkiye yayılması bizlere gurur verdi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak böylesine önemli bir farkındalığın öncüsü olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de farklı projelerle yine Malatya’mızın ismini gündeme getirmek için gayret göstereceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla bu pandemi sürecini de en az ekonomik hasarla atlatacağımızın inancındayız. Kampanyamıza sahip çıkan esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya’da yaşayan vatandaşların Malatya’daki esnaftan alışveriş yapmasının önünü açmak için çeşitli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Yönetim kurulumuz ve meclis üyelerimizle birlikte yağacağımız kapsamlı görüşmeler neticesinde indirim kampanyaları, hediye çekleri gibi farkındalık oluşturacak çalışmalara imza atacağız.
şeklinde konuştu. (Bülten)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.