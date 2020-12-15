Busabah Malatya Busabah Malatya
15 Ara 2020 - 12:26- Gündem G: 15 Ara 2020 - 12:33

Başlattığı Kampanya Türkiye’nin Gündemi Oldu

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisi devam eden korona virüs salgını birçok sektörü olumsuz etkiliyor. Alınan tedbirler özellikle küçük esnafı derinden sarstı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun geçtiğimiz günlerde başlattığı “Gün Birlik Günü, Yerel Esnafına Sahip Çık” kampanyası esnaf camiası için bir umut ışığı olurken, kampanya kısa sürede Türkiye gündemine oturdu.
mask

Sadıkoğlu’nun Esnaf Çağrısı İlgi Gördü

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından başlatılan ve kısa sürede Türkiye gündemine gelen “Gün Birlik Günü, Yerel Esnafına Sahip Çık” kampanyası kapsamında esnafları ziyaret eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,

Böylesine önemli bir farkındalığın öncüsü olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. İçinden geçtiğimiz sıkıntılı süreçte vatandaşlarımızı yerel esnaftan alışveriş yapmaya davet ediyoruz.

dedi.

Kampanya kapsamında bastırılan ve üzerinde “Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık” sloganı bulunan afişler şehirdeki esnafların camlarına asıldı.

SADIKOĞLU, ALIŞVERİŞİNİ YEREL ESNAFTAN YAPTI

Esnafı ziyaret ederek kampanya hakkında istişarelerde bulunan Başkan Sadıkoğlu, esnaflardan alışveriş yaparak kampanyaya destek verdi. İçinden geçtiğimiz süreçte dayanışmaya daha çok ihtiyacımız olduğunu belirten Başkan Sadıkoğlu,

Dayanışma kültürü ülkemizde ahilik kültürünün bir parçasıdır. Esnafın, esnaf komşusuyla, vatandaşın esnafla olan dayanışması öteden beri kültürümüzde var olmuştur. İçinde bulunduğumuz pandemi süreci tamda bu kültürü yaşamamız gereken bir zamandır. Malatya’mız kadirşinas bir memlekettir, ahde vefayı iyi bilir. Korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, kapanmalar gibi birtakım tedbirler alınıyor. Elbette bu tedbirleri destekliyoruz, sağlık açısından ve virüsten en az seviyede etkilenmek açısından önemli. Ancak getirilen mecburi kısıtlamalar esnafımızın toparlanmasına fırsat vermiyor. Ülkemizde neredeyse 1 yıla yaklaşan salgın süreci ve sağlıklı ticari hayata dönemeyişimiz şehrimizdeki küçük ve orta ölçekli esnafımızın dayanma gücünü zorluyor. Bu noktada, esnafın düşmüş olduğu sıkıntılı süreçte hemşerilerimizden destek istiyoruz. İnternetten, global firmalardan ve büyük ölçekli dev zincir markalardan alışveriş yapmak esnafımızı ve üretecimizi zor duruma sokuyor. Yerel esnafımız hayatımızın her anında bizimle. Kimimizin kapı komşusu, kimimizin akrabası. Taziyemizde düğünümüzde onlar hep yanımızda. Biz bu süreçte bu insanları yaşatamazsak, toparlanmaları zor olur. 30-40 yıllık esnafımız kaybolup gittiği takdirde global firmaların bize hiçbir katkısının olmayacağını biliyoruz. Bundan dolayı hemşerilerimizden yerel esnafımızdan alışveriş yapmalarını istiyoruz.

dedi.

GURUR DUYUYORUZ

Kampanyanın kısa sürede ülke gündemine geldiğini ve tüm oda ve borsaların benzer çağrılar yaptığının altını çizen Başkan Sadıkoğlu,

Bu konuda bir çağrı yaptık, bu çağrımız Malatya’dan tüm ülkeye yayıldı. Ülke çapında neredeyse tüm oda ve borsa başkanlarımız bizim yaptığımız çağrıyı örnek alarak aynı çağrıyı kendi illerinde yaparak farkındalığa katkı sundular. Bu farkındalığın Malatya’dan Türkiye yayılması bizlere gurur verdi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak böylesine önemli bir farkındalığın öncüsü olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de farklı projelerle yine Malatya’mızın ismini gündeme getirmek için gayret göstereceğiz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla bu pandemi sürecini de en az ekonomik hasarla atlatacağımızın inancındayız. Kampanyamıza sahip çıkan esnafımıza ve vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya’da yaşayan vatandaşların Malatya’daki esnaftan alışveriş yapmasının önünü açmak için çeşitli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Yönetim kurulumuz ve meclis üyelerimizle birlikte yağacağımız kapsamlı görüşmeler neticesinde indirim kampanyaları, hediye çekleri gibi farkındalık oluşturacak çalışmalara imza atacağız.

şeklinde konuştu. (Bülten)

# malatya ticaret ve sanayi odası, oğuzhan ata sadıkoğlu, Gün Birlik Günü, Yerel Esnafına Sahip Çık, esnaf, koronavirüs, malatya, malatya haber, pandemi, mücadele, Başkanı, Önemli, çok, Başkan

15 Ara 2020 - 12:26 Malatya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Fendoğlu Malatya’nın Ulaşım Sorunlarını TBMM’de Dile Getirdi mask
Fendoğlu Malatya’nın Ulaşım Sorunlarını TBMM’de Dile Getirdi
80 Kişiye Daha Ceza Kesildi mask
80 Kişiye Daha Ceza Kesildi
Askerlik Sevk Tarihleri Ertelendi! mask
Askerlik Sevk Tarihleri Ertelendi!
Milletvekili Hakan Kahtalı: Bu Yıl Üretimde Verimlilik Arttı mask
Milletvekili Hakan Kahtalı: Bu Yıl Üretimde Verimlilik Arttı
Enerji Konusunda Örnek Çalışmalara İmza Atılıyor mask
Enerji Konusunda Örnek Çalışmalara İmza Atılıyor
İnönü Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi Alıyor mask
İnönü Üniversitesi 31 Öğretim Üyesi Alıyor
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Jiletle Kendi Boğazını Kesti mask
Jiletle Kendi Boğazını Kesti
“Doğal Gaz Şirketi Büyük Balık Peşinde” mask
“Doğal Gaz Şirketi Büyük Balık Peşinde”
230 Saatlik Kamera Görüntüsü İzlenerek Yakalandı mask
230 Saatlik Kamera Görüntüsü İzlenerek Yakalandı
Fofana’dan Özür Geldi mask
Fofana’dan Özür Geldi
Avukatı Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı mask
Avukatı Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı
Gürkan’dan Gerekeni Yapın Talimatı! mask
Gürkan’dan Gerekeni Yapın Talimatı!

GALERİ

İnşaat Müteahhitleri Fahiş Fiyatlar Şikayetçi mask
İnşaat Müteahhitleri Fahiş Fiyatlar Şikayetçi
"Vefa"lı Görevliler Yaşlılara Umut Oluyor mask
"Vefa"lı Görevliler Yaşlılara Umut Oluyor
Tartıştığı Annesini Bıçakla Rehin Aldı mask
Tartıştığı Annesini Bıçakla Rehin Aldı
Malatya Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uyuyor mask
Malatya Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uyuyor
Malatya’da Sokaklarda Sessizlik Hakim mask
Malatya’da Sokaklarda Sessizlik Hakim
Hastanede Yangın! mask
Hastanede Yangın!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL