Busabah Malatya Busabah Malatya
15 Ara 2020 - 09:53- Yaşam G: 15 Ara 2020 - 09:59

Ekonomik Kriz Umutları Şansa Bağlattı

Deprem, pandemi derken insanların birçoğunun ekonomik kriz içerisine girmesi, umutları yılbaşı özel çekilişine çevirdi. Ümitlerini şansa bağlayan birçok insan bilet bayilerinde bilet alırken, bu yılki büyük ikramiyenin 100 milyon lira olduğunu dile getiren Milli Piyango satıcısı Güler Çelikkaya (Güler Abla), BUSABAH gazetesine konuştu.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
mask

2021 yılının büyük ikramiyesi 100 milyon olunca, zaten kriz içerisinde olan insanların iştahı kabarttı. Umutlarını ‘ya çıkarsa’ deyip şansa bağlayanların sayısı giderek artarken, yılbaşı yaklaştıkça satışlarının arttığını ifade eden Milli Piyango satıcısı Güler Abla, “2020 yılı pek şanslı değildi. Depremler, virüsten insanlarımız bayağı perişan oldu. Hepimiz mağdur olduk. İnşallah 2021 yılı herkes için iyi olur, ilk olarak sağlığımız iyi olur” dedi.

Yine bir yılı daha devireceklerini ifade eden Güler Abla, 3-4 gündür Milli Piyango satışlarının çok iyi olduğunu ifade etti.

“İNSANLARIMIZ İNŞALLAH BİR DÜZLÜĞE ÇIKAR”

Pandeminin herkesi vurduğunu ifade eden Güler Abla,

Satışlarımız bayağı bir hareketlendi. Şansını denemek isteyenler geliyorlar Güler Ablasına bilet alıyorlar. Gün yaklaştıkça satışlar artıyor. Pandemi herkesi vurdu. Sabah saat 09.00’dan akşam saat 20.00’ye kadar buradayız. Şansını denemek isten gelsin. Bu yıl şansları daha güzel gider inşallah. 2020 yılı pek şanslı değildi. Depremler, virüsten insanlarımız bayağı perişan oldu. Hepimiz mağdur olduk. İnşallah 2021 yılı herkes için iyi olur, ilk olarak sağlığımız iyi olur. Devletimiz, insanlarımız inşallah bir düzlüğe çıkar. 2021 yılındaki dileklerimiz bunlar.

şeklinde konuştu.

“ŞANS ORANLARI DAHA GÜZEL ŞİMDİ”

Bilet fiyatlarını açıklayan Güler Abla,

Çeyrek bilet 25 TL, yarım bilet 50 TL, tam bilet ise 100 TL. Biletlerimiz Ankara, İstanbul biletleri. Malatyalılara şans dağıtmaya devam ediyorum. Haziran ayında normal çekilişlerde 3 trilyonluk büyük bir ikramiye verdim. Şans oranları daha güzel şimdi. Biletlerde ikramiyeler çıkmaya başladı. Normal hayatta normal sattığımız biletlerde ikramiyeler vardı ama Milli Piyango özelleşince farklı ikramiyeler oldu, fiyatları arttı. Şanslar bayağı çoğaldı. İnsanlarımız birazda şansa ümitlerini bağlamış durumdalar. İnsanlarımız ‘çıkarsa şunu, bunu yapacağız’ diyorlar. Kimisi ev, kimisi araba almak istiyor. İnsanlarımız şanslarını denesinler. Bu tür şanslar yılda bir defa oluyor. Bilet fiyatları da çok büyük bir meblağ değil. Büyük ikramiyemiz 100 milyon Bakarsınız büyük ikramiye şaşırır gelir.

diye konuştu.

# milli piyango, tam bilet, yarım bilet, çeyrek bilet, Güler Çelikkaya, Güler Abla, malatya haber, pandemi, deprem, ikramiye, ankara, İstanbul, çok

15 Ara 2020 - 09:53 Malatya- Yaşam

Muhabir Mutlu Sarıgül

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Can Dostu Çalındı Hayatı Alt Üst Oldu mask
Can Dostu Çalındı Hayatı Alt Üst Oldu
Birçok Hastalığın Tedavisinde Kullanılıyor mask
Birçok Hastalığın Tedavisinde Kullanılıyor
Çocukların Hayalleri Gerçekleştirildi mask
Çocukların Hayalleri Gerçekleştirildi
“Malatya Trafiği Rahatlayacak” mask
“Malatya Trafiği Rahatlayacak”
7 İlin Mahsulleri Bitlislilerle Buluştu mask
7 İlin Mahsulleri Bitlislilerle Buluştu
Topsöğüt Konutları Yükseliyor mask
Topsöğüt Konutları Yükseliyor
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Jiletle Kendi Boğazını Kesti mask
Jiletle Kendi Boğazını Kesti
“Doğal Gaz Şirketi Büyük Balık Peşinde” mask
“Doğal Gaz Şirketi Büyük Balık Peşinde”
230 Saatlik Kamera Görüntüsü İzlenerek Yakalandı mask
230 Saatlik Kamera Görüntüsü İzlenerek Yakalandı
Fofana’dan Özür Geldi mask
Fofana’dan Özür Geldi
Avukatı Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı mask
Avukatı Tehdit Eden Şahıs Tutuklandı
Gürkan’dan Gerekeni Yapın Talimatı! mask
Gürkan’dan Gerekeni Yapın Talimatı!

GALERİ

İnşaat Müteahhitleri Fahiş Fiyatlar Şikayetçi mask
İnşaat Müteahhitleri Fahiş Fiyatlar Şikayetçi
"Vefa"lı Görevliler Yaşlılara Umut Oluyor mask
"Vefa"lı Görevliler Yaşlılara Umut Oluyor
Tartıştığı Annesini Bıçakla Rehin Aldı mask
Tartıştığı Annesini Bıçakla Rehin Aldı
Malatya Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uyuyor mask
Malatya Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Uyuyor
Malatya’da Sokaklarda Sessizlik Hakim mask
Malatya’da Sokaklarda Sessizlik Hakim
Hastanede Yangın! mask
Hastanede Yangın!
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL