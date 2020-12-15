Ekonomik Kriz Umutları Şansa Bağlattı

2021 yılının büyük ikramiyesi 100 milyon olunca, zaten kriz içerisinde olan insanların iştahı kabarttı. Umutlarını ‘ya çıkarsa’ deyip şansa bağlayanların sayısı giderek artarken, yılbaşı yaklaştıkça satışlarının arttığını ifade eden Milli Piyango satıcısı Güler Abla, “2020 yılı pek şanslı değildi. Depremler, virüsten insanlarımız bayağı perişan oldu. Hepimiz mağdur olduk. İnşallah 2021 yılı herkes için iyi olur, ilk olarak sağlığımız iyi olur” dedi.

Yine bir yılı daha devireceklerini ifade eden Güler Abla, 3-4 gündür Milli Piyango satışlarının çok iyi olduğunu ifade etti.

“İNSANLARIMIZ İNŞALLAH BİR DÜZLÜĞE ÇIKAR”

Pandeminin herkesi vurduğunu ifade eden Güler Abla,

Satışlarımız bayağı bir hareketlendi. Şansını denemek isteyenler geliyorlar Güler Ablasına bilet alıyorlar. Gün yaklaştıkça satışlar artıyor. Pandemi herkesi vurdu. Sabah saat 09.00’dan akşam saat 20.00’ye kadar buradayız. Şansını denemek isten gelsin. Bu yıl şansları daha güzel gider inşallah. 2020 yılı pek şanslı değildi. Depremler, virüsten insanlarımız bayağı perişan oldu. Hepimiz mağdur olduk. İnşallah 2021 yılı herkes için iyi olur, ilk olarak sağlığımız iyi olur. Devletimiz, insanlarımız inşallah bir düzlüğe çıkar. 2021 yılındaki dileklerimiz bunlar.

şeklinde konuştu.

“ŞANS ORANLARI DAHA GÜZEL ŞİMDİ”

Bilet fiyatlarını açıklayan Güler Abla,

Çeyrek bilet 25 TL, yarım bilet 50 TL, tam bilet ise 100 TL. Biletlerimiz Ankara, İstanbul biletleri. Malatyalılara şans dağıtmaya devam ediyorum. Haziran ayında normal çekilişlerde 3 trilyonluk büyük bir ikramiye verdim. Şans oranları daha güzel şimdi. Biletlerde ikramiyeler çıkmaya başladı. Normal hayatta normal sattığımız biletlerde ikramiyeler vardı ama Milli Piyango özelleşince farklı ikramiyeler oldu, fiyatları arttı. Şanslar bayağı çoğaldı. İnsanlarımız birazda şansa ümitlerini bağlamış durumdalar. İnsanlarımız ‘çıkarsa şunu, bunu yapacağız’ diyorlar. Kimisi ev, kimisi araba almak istiyor. İnsanlarımız şanslarını denesinler. Bu tür şanslar yılda bir defa oluyor. Bilet fiyatları da çok büyük bir meblağ değil. Büyük ikramiyemiz 100 milyon Bakarsınız büyük ikramiye şaşırır gelir.

diye konuştu.