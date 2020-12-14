Yeni Malatyaspor Kupada Hekimoğlu Trabzonspor’u Konuk Ediyor

Süper Lig’de geride kalan haftada Fenerbahçe’yi 3-0 yenerek deplasmandan 3 puanla dönen Yeni Malatyaspor, yarın kendi sahasında 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzonspor’u konuk ederek. Yeni Malatya Stadyumunda saat 17.00’de başlayacak olan müsabakayı Burak Pakkan, Oğuz Terzi ve Suat Güz hakem triosu yönetecek. Yeni tip korona virüs ( Covid-19) salgını nedeniyle tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan takım bir üst tura çıkacak.Hafta sonu Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla dönen sarı siyahlılarda ise moraller yerinde. Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını ara vermeden Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdüren Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları bulunan Lukoki ve Wallace dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda şuana kadar 2 maç oynayan ve 4 gol bulan Yeni Malatyaspor, son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmezken, sahasında oynadığı 7 maçta ise henüz mağlubiyet almadı.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.