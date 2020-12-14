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14 Ara 2020 - 18:00- Spor G: 14 Ara 2020 - 16:25

Yeni Malatyaspor Kupada Hekimoğlu Trabzonspor’u Konuk Ediyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakalarında Yeni Malatyaspor, yarın sahasında Hekimoğlu Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
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Süper Lig’de geride kalan haftada Fenerbahçe’yi 3-0 yenerek deplasmandan 3 puanla dönen Yeni Malatyaspor, yarın kendi sahasında 2. Lig temsilcisi Hekimoğlu Trabzonspor’u konuk ederek. Yeni Malatya Stadyumunda saat 17.00’de başlayacak olan müsabakayı Burak Pakkan, Oğuz Terzi ve Suat Güz hakem triosu yönetecek. Yeni tip korona virüs ( Covid-19) salgını nedeniyle tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan takım bir üst tura çıkacak.Hafta sonu Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla dönen sarı siyahlılarda ise moraller yerinde. Hekimoğlu Trabzon maçının hazırlıklarını ara vermeden Nurettin Soykan Tesisleri’nde sürdüren Yeni Malatyaspor’da sakatlıkları bulunan Lukoki ve Wallace dışında önemli bir eksik bulunmuyor. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda şuana kadar 2 maç oynayan ve 4 gol bulan Yeni Malatyaspor, son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmezken, sahasında oynadığı 7 maçta ise henüz mağlubiyet almadı.

( İHA)

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14 Ara 2020 - 18:00 Malatya- Spor

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