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14 Ara 2020 - 17:30- Spor G: 14 Ara 2020 - 12:22

Kadıköy’ü Boş Geçmiyor!

Yeni Malatyaspor’un Burundili oyuncusu Kadıköy’ü boş geçmiyor!, Fenerbahçe karşısında kariyerindeki ikinci golünü kaydetti. Sarı kırmızılı formayla...
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Yeni Malatyaspor’un Burundili oyuncusu Kadıköy’ü boş geçmiyor!, Fenerbahçe karşısında kariyerindeki ikinci golünü kaydetti. Sarı kırmızılı formayla bugüne kadar toplam 18 karşılamaya çıkan 22 yaşındaki futbolcu ilk golünü de geçen yıl Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynanan karşılaşmada atmıştı. Youssouf 3-0 kazanılan müsabaka sonrasında yaptığı açıklamada,

Gol attığım için kendimle gurur duyuyorum. Ama önemli olan Yeni Malatyaspor’un 3 puan kazanması. Bana güvenip formayı verdiği için hocamıza teşekkür ediyorum. Kazanmak önemliydi. Kasımpaşa maçını düşünmeye başlayacağız. Fenerbahçe’ye karşı özel özel olarak hazırlanmadık. Tüm takımlara nasıl hazırlandıysak öyleydi. Özel bir şey yaptığımızı söyleyemem

şeklinde konuştu.

(HABER MERKEZİ)

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14 Ara 2020 - 17:30 Malatya- Spor

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