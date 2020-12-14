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14 Ara 2020 - 10:28- Spor G: 14 Ara 2020 - 10:37

Bulut Acaba Hangi Maçı İzlemiş?

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada bulduğu 7 net gol pozisyonuyla bu sezonki Hamza Hamzaoğlu yönetiminde en üretken oyununu oynadı. Maç sonu istatistiklerinde kendini aşan görüntü ortaya koyan Kaplanlar, spor otoriterlerinin eleştiri bombardımanına tuttuğu Erol Bulut’un maçın ardından “Rakip 4-5 kez gelip 3 gol attı” yönündeki ifadelerini de boşa çıkardı.
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Süper Lig’in 12. haftasında Kadıköy deplasmanına çıkan Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe karşısında etkili bir oyunla 3-0’lık galibiyete ulaşırken, istatistiklerde de kendini aştı. Adem Büyük’ün penaltıdan attığı golle öne geçen Malatya ekibi, Umut Bulut’un attığı kafa golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapatmıştı. İkinci yarının hemen başında Ndayishimiye’nin kafa golüyle farkı 3’e çıkaran Yeni Malatyaspor, 4 önemli fırsattan da yararlanamadı. Bu sezon çıktığı maçlarda ilk kez 3 gol atma başarısı gösteren Yeni Malatyaspor, geride kalan haftalarda girdiği gol pozisyonu sayısını da geçti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda " Rakip 4-5 kez gelip 3 gol attı" derken, Fenerbahçe rakibi karşısında 5 pozisyon bulabildi. Sarı-lacivertliler ilk pozisyonunu 38. dakikada Mert Hakan'la yakaladı.

FENERBAHÇE 38’DE GELDİ

12. haftada Fenerbahçe deplasmanına gelen Yeni Malatyaspor, 9. dakikada Adem Büyük’ün penaltı golüyle öne geçerken, 19. dakikada Tetteh ile önemli bir fırsattan yararlanamadı. Acquah’ın aşırtma pasında Tetteh kafa vuruşunu yaparken, kaleci Altay net bir gole engel oldu. 21. dakikada Umut Bulut, Kubilay’ın ortasında kafayla farkı 2’ye çıkarırken, Fenerbahçe’nin bu maçtaki ilk pozisyonu 38. dakikada gerçekleşti. Ferdi’nin pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ceza sahası önünden şutunu attı ancak kaleci Ertaç topu kornere gönderdi. 47. dakikada Ndayishimiye’yle Yeni Malatyaspor farkı 3’e çıkarırken 55. dakikada Tetteh mutlak bir pozisyondan yararlanamadı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda Altay topu kornere gönderdi. Maçın kalan bölümünde Hamza Hamzaoğlu’nun öğrencileri 2 pozisyondan daha yararlanamazken Fenerbahçe kalesine 6 isabetli şut atıp 3 gol buldu.

KAPLAN FENERİ SAHADAN SİLDİ

Yeni Malatyaspor’a sahasında 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Erol Bulut maç sonrası yayıncı kuruluşa “Rakip 4-5 kez gelip 3 gol attı” derken, Yeni Malatyaspor’un toplam yakaladığı pozisyon sayısı 7 olurken, Fenerbahçe 5 pozisyon bulabildi. İlk pozisyonunu 38. dakikada yakalayan Fenerbahçe, ikinci yarıda Pelkas, Thiam ve Cisse’nin şutlarında Ertaç’ı geçemedi. 67. dakikada ise Cisse’nin ceza sahası dışından çektiği şut ise üst direğe çarparak auta çıktı. Bu sezon ilk kez bir maçta 3 gol bulan Hamza Hamzaoğlu’nun ekibi, aynı zamanda geride kalan 12 haftada en çok gol pozisyonu yakaladığı karşılaşmaya imza attı.

(HABER MERKEZİ)

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14 Ara 2020 - 10:28 Malatya- Spor

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