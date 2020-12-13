Busabah Malatya Busabah Malatya
13 Ara 2020 - 15:00- Yaşam G: 13 Ara 2020 - 15:03

Hurda Araç Operasyonu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sahipleri tarafından bulundukları yerde unutulan veya terk edilerek çevre kirliliği ve güvenlik sorunları oluşturan araçlar zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Sahipleri tarafından terk edilen araçlar, hem yer işgal etmekte hem de çevre kirliliği oluşturmaktadır" dedi.
Yeşilyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından ilçesinde çevre kirliliği oluşturan yer işgali yapan ve güvenlik problemi oluşturan, hurda, terk edilmiş ve sahipsiz araçlar, gerçekleştirilen çalışma ile toplandı. Polisin de desteği ile araçlar, park halinde bulunduğu yerlerden kaldırılarak, ilçedeki otoparklara alındı. Hurda ve sahipsiz araçlara yönelik çalışmayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre kirliliği ve güvenlik problemlerine yol açan araçlarla ilgili özellikle sanayi sitesi esnafı tarafından sürekli şikayet aldıklarını belirterek,

İlçemizin her alanda daha müreffeh bir yaşam seviyesine ulaşması için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Özellikle sanayi sitesi esnafımız tarafından sürekli şikayete konu olan, çevre kirliliği, yer işgali ve güvenlik problemleri oluşturan hurda ve sahipsiz araçlar ekiplerimiz tarafından kaldırılıyor. Toplamda 68 adet hurda araç sahibine tebligat yapılmıştır. Araçlardan bazıları tebligattan sonra araç sahipleri tarafından kendi yerlerine çekilmiş olup geri kalan araçlarda belediye ekiplerimiz tarafından yediemin otoparklarına çekilmiştir.

dedi.

“İNSAN SAĞLIĞINA VE ÇEVREYE ZARAR VERİYOR”

Hurda ve sahipsiz araçların insan sağlığına ve çevreye verdiği zararı da dile getiren Başkan Çınar,

Bu araçlar konuldukları yerlerde bir süre sonra haşerelerin çoğalmasına sebep olmakta ayrıca yanma ve patlama risk barındırdıkları için insan hayatını tehlikeye sokmaktadır. Zamanla içeriğindeki tehlikeli maddeler doğaya karışıyor ve çevre kirliliği oluşturuyor. Ayrıca kaldırıma ve kamu arazilerine bırakılan hurda araçlar hem trafiği olumsuz yönde etkilemekte hem de görüntü kirliliği ve güvenlik tehlikesi oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalarımızla bu tehlikelerin önüne geçiyoruz.

dedi.

# malatya, malatya haber, malatya son dakika, busabah gazetesİ, araba, hurda araba, terk edilmiş araba, hurda araba fiyatları, Başkanı, yeşilyurt, yeşilyurt belediyesi, Başkan, belediye, Belediyesi

13 Ara 2020 - 15:00 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
“Malatya Trafiği Rahatlayacak” mask
“Malatya Trafiği Rahatlayacak”
7 İlin Mahsulleri Bitlislilerle Buluştu mask
7 İlin Mahsulleri Bitlislilerle Buluştu
Malatya’dan Suriye’ye Yardım Eli mask
Malatya’dan Suriye’ye Yardım Eli
PANDEMİ BİTMEDEN BİR TEHLİKE DAHA! mask
PANDEMİ BİTMEDEN BİR TEHLİKE DAHA!
Hekimhan’da Karantina mask
Hekimhan’da Karantina
Gürkan’dan Gerekeni Yapın Talimatı! mask
Gürkan’dan Gerekeni Yapın Talimatı!
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
“Cueva 10 Tane Kubilay Eder” mask
“Cueva 10 Tane Kubilay Eder”
Jiletle Kendi Boğazını Kesti mask
Jiletle Kendi Boğazını Kesti
“Doğal Gaz Şirketi Büyük Balık Peşinde” mask
“Doğal Gaz Şirketi Büyük Balık Peşinde”
230 Saatlik Kamera Görüntüsü İzlenerek Yakalandı mask
230 Saatlik Kamera Görüntüsü İzlenerek Yakalandı
Yine Torbacı, Yine Büyük Vurgun! mask
Yine Torbacı, Yine Büyük Vurgun!
Fofana’dan Özür Geldi mask
Fofana’dan Özür Geldi

GALERİ

Malatya’da Sokaklarda Sessizlik Hakim mask
Malatya’da Sokaklarda Sessizlik Hakim
Hastanede Yangın! mask
Hastanede Yangın!
Malatya'nın Organik Lezzeti ‘Bilik Ekmeği’ Korona Mağduru mask
Malatya'nın Organik Lezzeti ‘Bilik Ekmeği’ Korona Mağduru
Eşi Tarafından Evde Ölü Bulundu mask
Eşi Tarafından Evde Ölü Bulundu
Yeşilyurt’ta Riskli Binaların Yıkımı Yapılıyor mask
Yeşilyurt’ta Riskli Binaların Yıkımı Yapılıyor
7 TIR Yardım Malzemesi Yola Çıktı mask
7 TIR Yardım Malzemesi Yola Çıktı
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL