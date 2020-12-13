Can Dostu Çalındı Hayatı Alt Üst Oldu

Malatya’da yaşayan İpek Özmen, 5 yıl önce yavruyken sahiplendiği köpeğini kısa süre önce kaybetti. Can dostunun çalındığından şüphelenen genç kız, “ İnönü Üniversitesi’ne yürüyüşte kaybolan can dostumu çaldıklarını tahmin ediyorum. Küçük yaşta alıp beslediğim ve çok alıştığım köpeğimi görenlerin lütfen sosyal medyadan bana ulaşmasını istiyorum” dedi.
Sosyal medya hesabından köpeğinin fotoğraflarını da paylaşan Özmen, şimdi can dostuna tekrar kavuşmanın özlemini yaşıyor.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.